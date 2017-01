Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 15, 2017 12:04 pm

El Coordinador Regional de Primero Justicia en el estado Táchira Abelardo Díaz aseguró que los venezolanos estamos obligados a no detener nuestras luchas por la recuperación de la democracia en nuestro país y para ello es fundamental reconquistar el derecho constitucional q nos ha arrebatado este gobierno, como lo es la institución del voto, arma letal y fulminante con la que contamos los demócratas para poner orden en Venezuela.

Agregó el exparlamentario “Maduro demostró ser el diablo, cuando no le importó burlarse del papa Francisco y del vaticano al no cumplir ninguno de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo, diálogo que no tiene sentido continuar, porque un diálogo sin resultados concretos no le sirve de nada al país y sólo le sirve al régimen para ganar tiempo y seguir destruyendo la vida de nuestro pueblo”.

No puede haber democracia sin elecciones y sin respeto a la constitución , este gobierno nos robó descaradamente el derecho que la constitución nos otorga a los venezolanos de revocarle el mandato al presidente, luego que el pueblo había cumplido con todos los pasos para ello y no conformes, se negaron a convocar elecciones regionales en diciembre pasado como debió haber sido una vez cumplido el periodo de los gobernadores de estado, concediendo una prórroga a los mandatarios regionales que no está establecida en ninguna parte.

No podrá el señor Maduro seguir burlándose del pueblo y de la constitución, por ello desde Primero Justicia en el Táchira y en el País saldremos a la calle desde este 23 de enero no a pugnar por candidaturas a gobernadores y alcaldes, no a pugnar por apetencias personales, sino a luchar para que los ciudadanos recuperemos el derecho a votar y que logremos elegir a corto plazo un nuevo presidente para todos los venezolanos, enfatizó Díaz.

Nota de prensa