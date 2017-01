Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 15, 2017 10:27 am

El Dirigente de Primero Justicia en Caracas Adrian Lovera denunció este domingo el estado en el que se encuentra la planta de transferencia de desechos de La Mayas, que en este momento está abarrotada de basura que no ha podido ser llevada hasta el relleno sanitario de La Bonanza.

“Los vecinos de Las Mayas y todos los que ingresan a Caracas por la bajada de Tazón pueden observar como día a día, la basura colapsa la estructura de la planta de transferencia de Las Mayas, los desechos casi superan los techos de la estructura central, sin que se observe el movimiento de las máquinas para desocupar la basura, así como se encuentra la planta de transferencia encontramos a la mayoría de los puntos de recolección de desechos en los distintas parroquias de Caracas, pareciera que al Alcalde de Caracas Jorge Rodríguez se le olvido que es su tarea. Los caraqueños nos hundimos en basura mientras el alcalde Rodríguez, ni pendiente”, puntualizó Adrian Lovera.

El joven dirigente del partido aurinegro criticó además la ausencia de políticas serias en materia de recolección de desechos sólidos en la capital, “es terrible que nuestra capital siga en rezagado en un tema tan sensible como la recolección de desechos, la Alcaldía de Caracas no tiene planes para modificar la metodología y en vez de acercarnos a sistemas de clasificación de desechos para hacer más eficientes en esta tarea, los vecinos y ciudadanos de Caracas debemos implorar para que los camiones al menos se lleven la basura aunque sea una vez a la semana”.

Lovera criticó además las declaraciones de Jorge Rodríguez calificó a su gestión como la más eficiente al momento de recolectar la basura de las calles, “el papel soporta las mentiras, pero los caraqueños vemos a diario como se encuentran las calles de Caracas, siendo el único municipio que cuenta con una planta de transferencia de desechos es impresionante como las calles de la capital, sobre todo en los sectores populares se encuentran llenas de basura y en Las Mayas observamos esta acumulación de basura que sólo nos habla de irresponsabilidad e incapacidad por decir lo menos”.

Acotó que el pasado 01 de enero de este año, el burgomaestre de la capital anuncio que se adelantaría un operativo para limpiar la planta de transferencia y sacar toda la basura del lugar, en la que participarían unas 70 unidades de transporte.

“Si este es el avance de su operativo a 15 días de iniciado, no podemos imaginarnos como va a terminar Caracas en un año que se perfila difícil y en el que las urgencias del caraqueño no serán la prioridad de un alcalde que no le rinde cuenta a los ciudadanos, sino que su prioridad es mantener en el poder al peor presidente de la historia de Venezuela, este operativo brilla por su ausencia en los sectores populares y más vulnerables de la ciudad”, expresó Lovera.

El joven dirigente de Primero Justicia finalizó destacando que esta son algunas de las razones para que los caraqueños nos mantengamos firmes en la lucha por el rescate del voto. “Nuestro objetivo para este 2017 es claro, debemos recuperar el hilo constitucional y debemos luchar para que se respete el derecho al voto de todos los venezolanos, tenemos que seguir movilizados para que este año los venezolanos podamos celebrar elecciones ya, ese es el camino del Cambio en el país”, sentenció.