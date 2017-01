Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 15, 2017 4:33 pm

El país se levanta con educación y trabajo. Que busquen, traigan y les den comida y seguridad al pueblo en lugar de estar montando shows con guerras ficticias que sólo están en sus mentes.

Eso dijo el líder de la Unidad en Guayana, Andrés Velásquez, como parte de sus declaraciones a propósito de los ejercicios militares realizados ayer por el gobierno nacional y de celebrarse hoy el Día del Educador.

Circo

“Montan un circo con ejercicios militares de ficción sobre una guerra que solo ellos tienen en la cabeza”, dijo Velásquez al comienzo de sus declaraciones.

Agregó el también dirigente nacional de La Causa R, que “este gobierno vive fuera de la realidad del país, de espaldas al pueblo (…) Seria bueno saber cuántos millones de dólares le costó al país ese show (los ejercicios militares)”.

“Esto no se compadece con la realidad que vive nuestro pueblo. De diciembre a enero los precios de los alimentos se duplicaron, un cartón de huevos cuesta 8 mil bolívares, un Kg de azúcar más de 4 mil bolívares, el arroz igual y un Kg. de café 17 mil bolívares. De eso no se da cuenta el gobierno porque viven fuera de la realidad del país”, aseveró el líder de Guayana.

De espaldas al pueblo

“El gobierno no se percata de que el país no está pendiente de estas guerras de ficción, de que al país no le interesa el armamento que el gobierno tiene para meternos miedo. El pueblo lo que tiene es hambre y eso es lo que debe atender el gobierno, el hambre de nuestro pueblo y la necesidad de servicios públicos que funcionen”, censuró Andrés Velásquez.

Guerra psicológica

Consignó el exgobernador del estado Bolívar que al final de cuentas todo esto es una operación, desde el punto de vista psicológico, con el propósito de meterle miedo a la población, de inhibirla en su protesta, de amedrentarla y de causar terror.

“Pero se equivocan”, acotó, “con eso no van a poder impedir ese descontento creciente que tiene el pueblo venezolano por esta dramática situación que vive el país”, agregó.

Inseguridad y represión

Repudió el también dirigente nacional de la Unidad, que “mientras el gobierno desplegaba ese show, el hampa hacía de las suyas”, citando el caso del asesinato al joven animador de televisión Arnoldo Albornoz.

“El año pasado concluyó con el fatídico número de 28.479 homicidios en el país, de los cuales 1.773 fueron cometidos en el estado Bolívar. Dejando a Venezuela en el primer lugar con homicidios en el mundo y a Ciudad Guayana de número 11 entre las 20 ciudades más violentas del planeta”, reveló el exdiputado nacional.

Velásquez fue enfático al afirmar que “esas no son las cifras que queremos, sino las de seguridad, trabajo y vida para todos”.

Rechazó la “razia represiva desplegada por el gobierno, de persecución, de encarcelamiento a los sectores opositores democráticos en el país. Eso es lo que está haciendo el gobierno con el clásico libreto de los tiranos dictadores del mundo como Hitler, Fidel Castro, Videla, Pinochet, entre otros”.

Comida, educación y seguridad

El líder unitario señaló asimismo, que “están claros los enemigos que tiene el país, no es el pueblo, no son los jóvenes, no es la oposición democrática; el enemigo es el hambre, el desempleo, la falta de salud y de seguridad ciudadana”.

“Que busquen comida, que le traigan comida y le den seguridad al pueblo en vez de estar montando shows ridículos”, exigió Velásquez.

Saludo a maestros

Envió un mensaje de felicitaciones y de solidaridad a los maestros en su día, “a todos los maestros maltratados y mal pagados de toda Venezuela”, recordando que los cambios en el país pasan por fortalecer a la educación. “El país se levanta con trabajo y educación”.