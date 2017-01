Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 15, 2017 10:45 am

El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad y economista José Guerra, aseguró este domingo que Nicolás Maduro violando la Constitución concurre ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para presentar el balance de gestión durante 2016, cuando éste fue el peor en la historia venezolana desde el punto de vista económico y social al registrar la economía la mayor contracción, con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 12 por ciento y una tasa de inflación que supera al 500%. “Esos dos indicadores se combinaron para generar un aumento de la tasa de pobreza general mayor al 70%”.

Guerra explicó que el desastre económico que sufrió Venezuela durante el año pasado no es atribuible principalmente a la caída del precio del petróleo sino en mayor medida a un modelo económico fracasado basado en el control estatal de la economía y un sistema de controles de precio y de cambio que han acabado con la actividad económica, “si fuese por la caída del precio del petróleo todos los países de la OPEP y otros productores de petróleo del bloque no OPEP hubiesen experimentado igualmente contracción de su economía y elevada inflación cuestión que no sucedió”.

Argumentó que en 2016 las actividades económicas fundamentales, por su capacidad empleadora tales como la manufactura, el comercio y la construcción registraron caídas superiores al 20%, mientras que la producción petrolera denotó en una declinación de 250 mil barriles diarios con lo cual la actividad petrolera se ubicó en niveles inferiores a los de 1993 “esta situación es atribuible a la mala gestión de PDVSA y a la corrupción”.

Asimismo resaltó que “el fracaso económico de Nicolás Maduro ha venido acompañado por una alta dosis de represión que se ha expresado recientemente en la detención arbitraria del diputado Gilber Caro y el uso de la justicia militar para juzgar a civiles violando de esta manera lo establecido en la Constitución”.

Por último, el parlamentario José Guerra precisó que durante el 2016, “Maduro destrozó la institucionalidad fiscal y monetaria de Venezuela debido a que el país no cuenta hoy con una Ley de Presupuesto válida toda vez que la misma no fue aprobada por la Asamblea Nacional. Igualmente, el Banco Central de Venezuela (BCV) dejó de existir como institución monetaria para dar paso a una especie de imprenta de emitir dinero sin respaldo, lo que ha generado una inflación galopante. Ya ni sus propias cifras publica”.

