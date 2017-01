Publicado en: Actualidad, Internacionales

Ene 15, 2017 12:37 pm

El capo mexicano del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán sufre acoso sexual en la prisión por parte de los agentes de seguridad, según denunció su defensa, al reclamar una mejora en las condiciones carcelarias de su cliente, reseñó Infobae.

“Me comenta que existe un oficial de los que están a cargo de su custodia. Me dijo: ‘Este oficial no me taclea para revisarme, me soba’. Es una incomodidad que le genera”, detalló la abogada Silvia Delgado ante los medios.

El nombre del agente que realizaría el tocamiento indebido se mantuvo en reserva, aunque se informó que actualmente está de vacaciones. Guzmán Loera está preso en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Chihuahua (al norte del país) y es requerido por la justicia de Texas, Nueva York e Illinois, entre otros.

La defensora calificó de “bochornosa” la manera en la que se revisa a Guzmán, y denunció que el pedido para verificar las condiciones de reclusión fue impedido por la activación de un “código negro”, por un corte de luz, deslizando la posibilidad de que la falta de energía en el penal haya sido orquestada.