El animador de La Bomba, Arnaldo Albornoz fue brutalmente asesinado por el hampa que azota a Venezuela, en la madrugada de este lunes 15 de enero en el estacionamiento de su residencia ubicada en la parroquia Caricuao.

Tras este terrible hecho, la periodista y animadora de En Íntimo, Rocío Higuera, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje lleno de indignación y tristeza.

La artista señaló que “Simplemente no se puede jugar a la imparcialidad. Porque no es que antes las cosas eran perfectas, pero es que de estos casi 20 años de “socialismo”, el saldo es un país donde no se puede vivir”.

Aquí el texto completo:

Me levanto con esta noticia y no tengo palabras para la indignación, el dolor y la impotencia. Yo anoche salí con la certeza de llegar entera de regreso porque estoy en otro país que no es el mío. Ya que en Venezuela claramente cada salida (no de fiesta) al mercado, al trabajo, a la esquina… Implica jugarse la vida. .

Él era sólo un muchacho joven, trabajador y con sueños por delante, me consta. Pero en el país de la impunidad, la triste verdad es que nuestra vida no vale nada.

Ojalá que hoy el Presidente Nicolás Maduro hable de esta muerte en cadena nacional, porque ya es hora de que la vida de los venezolanos sea un asunto de prioridad en su agenda y no toda esa palabrería absurda que tenemos que escuchar a diario, que cansa, fastidia, desgasta…