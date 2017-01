Publicado en: Actualidad, Nacionales

El padre de la orden de los capucinos de la Misión Los Ángeles del Tukuko, Fray Nelson Sandoval, denunció que fue abordado por un grupo de hombres armados que se identificaron como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, que le pidieron que se detuviera en la alcabala movil dispuesta en el sector El Tandil en la carretera que conduce de Machiques hasta El Tukuko.

El hecho ocurrió a las 10 de la noche del sábado cuando el padre estaba de regreso a la Misión que regenta en esa población fronteriza en la sierra de Perijá.

“Vi que entre la oscuridad me hacían señales de luz con una linterna para que me parara y aceleré por temor a ser atracado, cuando los pasé pude darme cuenta que se trataban de guerrilleros vestidos con pantalones negros, franela blanca con brazalete negro, botas negras de caña alta y la cara semitapada, portaban armas cortas y largas y salieron en persecución detrás de mi en unas motos, cuando me alcanzaron me apuntaron de una vez con una pistola y me pidieron que me bajara para hacerme preguntas”.

El padre Nelson Sandoval hizo hincapié que se tratan de jóvenes entre 20 y 30 años que le pidieron respetar los puntos de vigilancia nocturna que disponen en la zona. Sandoval señaló que nunca los había visto pero el Cacique del Tukuko y varios miembros de la comunidad dijeron haber sido víctimas de advertencias y amenazas de parte de estos grupos armados que llevan años de presencia en la sierra de Perijá, solo que los inquierta que ahora esten resguardando espacios de forma abierta en la frontera venezolana.

Sandoval hizo un llamado ante la irregularidad que grupos subversivos colombianos buscados por delito tengan presencia oficial de autoridad en la frontera venezolana.

“No podemos tolerar que el ELN esté haciendo labores de la FANB en la frontera”, dijo el religioso zuliano.

Manifestó no tener miedo porque nada tiene que temer pero señaló que las personas que lo detuvieron solo le hicieron preguntas, lo detuvieron por unos minutos y posteriormente lo dejaron ir advirtiéndole que debia parar en la próxima oportunidad.

“Ni loco se para uno con esta oscuridad, será para que lo maten”.

