Ene 15, 2017 1:41 pm

El diputado por Caracas, Richard Blanco, motivado en atender las carencias de quienes hacen vida activa en el municipio Libertador, visitó nuevamente, este domingo la Planta de Transferencia Las Mayas, lugar donde son depositados los desechos sólidos de la ciudad; la razón de esta nueva visita obedece a que la situación se ha agravado, por lo que, indicó, “Jorge Rodríguez sigue sin limpiar Las Mayas, ocasionando un problema de salud pública para los vecinos que viven en La Mariposa, el barrio Las Mayas, El Valle y Coche”, precisó.

En ese sentido, el líder caraqueño, hizo énfasis en la denuncia que formuló desde ese Centro de Transferencia el pasado 30 de diciembre del año 2016, asimismo, realizó un recorrido, constatando que el Alcalde del municipio Libertador, sigue sin poner en práctica un sistema que mejore la marcada problemática en el lugar, “Jorge Rodríguez aquí no cabe más basura, los recursos que utilizaste para el Suena Caracas, los más de dos millones de dólares, se requerían para el servicio público de la ciudad. Aquí se puede desencadenar una epidemia, queremos saber ¿qué has hecho con los recursos de los caraqueños?”, se preguntó.

Por esa razón, recordó que lo necesario para combatir el problema de la basura en Caracas, es indispensable, “la creación de al menos 4 centros para compactar las 2.500 toneladas de basura que a diario se registran en la ciudad, emplear dispositivos para que la empresa Supra Caracas cumpla con las funciones para las que fueron contratadas, desarrollar cuanto antes mecanismos y políticas públicas, entre la Alcaldía del municipio Libertador, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y el gobierno nacional en pleno, puesto que ya han denunciado casos de sarna entre la población, estamos hablando de un problema sanitario muy serio”, puntualizó.

En consecuencia, le hizo saber a los vecinos de las zonas aledañas que no están solos, “vecinos de El Valle, Coche y toda Caracas, sepan que cuentan con nosotros, si tenemos que movilizarnos a la Alcaldía lo haremos, si tenemos que protestar pacíficamente así será. Que no vengan ahora funcionarios del gobierno a desmentirnos, no vengan a decir que estamos inventando, el Alcalde Ausente no se dedica a trabajar”, agregó.

De igual manera Blanco señaló que seguirá denunciando irregularidades como estas, además de destacar que no solo la ciudad merece otra cara en cuanto a los desechos sólidos se refiere, igualmente profirió que en el tema de la inseguridad, el Alcalde Rodríguez no se ha preocupado por buscar alternativas para los caraqueños, “solo el año pasado se registraron más de 28 mil muertes violentas en la ciudad, penosamente vivimos en una de las capitales más peligrosas del mundo”, concluyó.

