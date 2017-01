Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 16, 2017 10:22 am

Para el dirigente del partido Voluntad Popular en Carabobo, Aarón Rodríguez Moro, la presentación de la Memoria y Cuenta por parte del Presidente Nicolás Maduro el pasado domingo, ante el Tribunal Supremo de Justicia, fue una burla para los venezolano que lejos de ver logros y avances en las políticas económicas y sociales del gobierno, lo que palpan en la realidad es un fuerte retroceso y una caída vertiginosa que lanza al país entero por un precipicio de empobrecimiento nunca antes visto en nuestro país.

“Maduro ayer pasó casi cinco horas mintiéndole al país y haciendo todo lo posible por hacer ver sus fracasos como logros positivos de sus desacertadas políticas económicas, y esto es así porque no puedes decirle a la gente que el 2016 tuvo algo de positivo cuando la inflación se tragó el 454% de aumentos de sueldo de ese período, cuando las políticas en materia de seguridad no lograron detener el hampa en la calle y cuando la gente continúa sin encontrar los medicamentos que necesita en los anaqueles de las farmacias. En las calles están las verdaderas cifras de la catastrófica Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro”.

Rodríguez considera como un acto de cinismo e hipocresía hablar en términos positivos del 2016 cuando ese año nos permitió descubrir que hay en el país personas que comen de la basura, cuando a pesar de los decretos de emergencia económica aún persiste la escases y las colas en los supermercados.

“Maduro indicó que 1.945.441 familias son beneficiadas con los CLAP, pero ¿qué comen los restante 28 millones de personas que habitan en este país que no reciben las miserables bolsitas? Y no sólo con esto anunció que pondrá algunos establecimientos en la frontera para vender los CLAP en pesos y bolívares, supongo que para que los colombianos vengan a comprar miserias a Venezuela. ¿No es su responsabilidad alimentar primero a los venezolanos antes de ofrecer lo que no tiene a los hermanos colombianos?”

El dirigente de VP cree que el Presidente Maduro intentó ocultar la falta de logros positivos de su gestión improvisada, hablando durante horas sobre temas irrelevantes, cuando lo que se pretende con la presentación de la Memoria y Cuenta es que se detallen minuciosamente en qué se invirtió el dinero de los venezolanos.

“Quien se asoma por la ventana de su casa, lo que logra ver afuera es un país en ruinas; estancado el pasado. ¿Dónde están las nuevas escuelas? ¿Dónde están los nuevos hospitales y las nuevas universidades? ¿En qué lugar se ha construido una nueva autopista o una importante avenida? ¿Dónde está el ferrocarril? ¿Qué pasó con el túnel que comunicaría San Diego y Valencia? ¿Dónde están las nuevas plantas que generarían el ectricidad para no volvernos a quedar a oscuras durante el verano? ¿Qué pasó con los cultivos hidropónicos? ¿Cuántas fabricas nuevas se abrieron en el país? ¿En qué va la producción agroalimentaria? ¿En qué porcentaje se disminuyó la inseguridad?”

Rodríguez considera que las respuestas a estas y muchas otras preguntas era lo que los venezolanos querían escuchar, pues son cosas sobre las cuales se han hecho anuncios y donde se han despilfarrado los dineros provenientes de la bonanza petrolera, pero que ahora han desaparecido. “Apenas nos aseguraron que unas 359 mil viviendas fueron construidas por medio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y que 335 mil viviendas habían sido rehabilitadas, cifras de las cuales no existen auditorías porque el gobierno se niega a presentar cuentas sobre esto, pues se descubriría que jamás se lograron construir el millón 300 mil viviendas que aseguran haber hecho”.

También recalcó la reiterada improvisación del gobierno con el nuevo plazo para la salida de circulación de los billetes de 100 bolívares, medida que ya comienza a producir suspicacias.

“Es extraño todo lo que tiene que ver con la salida de circulación del billete de 100. Primero que nada no es el billete de menor denominación, si vas a sacar el billete de cien, deberías sacar antes los de menor valor. Es que algo raro sucede con la recolección de estos billetes, pues Maduro aseguró haber recaudado, gracias a su astucia oportuna, el 80% de los billetes cuando todavía las fronteras estaban cerradas. Así que parece que los billetes no estaban en manos de especuladores colombianos”.

Finalmente hizo referencia al aumento anunciado de un 73% para la inversión social, cuestionando que si el salario mínimo debió ser subido en un 454% debido a la inflación, entonces ese porcentaje significa muy poco en términos reales.