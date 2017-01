Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 16, 2017

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) el próximo martes 24 de enero consultará a los docentes si quieren que la cobertura básica de salud la continúe administrando el Sistema de Atención Médico Hospitalario Integral (Samhoi) o sea transferida a Seguros Horizontes, tal y como pretende hacerlo de manera inconsulta el Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

Nota de prensa

“No somos los docentes; ni los empleados; ni los estudiantes los que están provocando una crisis universitaria, es el gobierno nacional quien está provocando un conflicto al desconocer los derechos establecidos en la Constitución”, aseveró Márquez.

Márquez explicó que los profesores de la UCV tienen un Acta Convenio que garantiza que la administración del HCM básico, le corresponde a la Universidad Central de Venezuela que a su vez, lo delegó a la Asociación de Profesores y al Instituto de Previsión del Profesorado de esa casa de estudios.

“Esa cobertura de HCM básica de 200 mil bolívares quiere ser trasladada a Seguros Horizonte y nosotros tenemos nuestro propio Sistema de Atención Médico Hospitalario Integral (Samhoi), por eso lo rechazamos rotundamente. El Consejo Universitario respalda la defensa de nuestro sistema de seguridad social. También nos reunimos con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y decidió apoyar las luchas que el gremio va a emprender para defender nuestros derechos”, explicó Márquez.

El profesor informó que el miércoles la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) sostendrá un encuentro en defensa de los derechos de los docentes.

También alertó que las clínicas no aceptan a los afiliados con Seguros Horizonte “porque la empresa no les paga a tiempo. Además en la lista del seguro no están contempladas las clínicas en las que se atienden nuestros profesores”.

“Lamentamos que el gobierno continúe rompiendo el hilo constitucional, violando los acuerdos que se alcanzaron el año pasado y que condujeron al fin del conflicto. Queremos denunciar que no fue cumplido el bono de compensación para los titulares y la dedicación exclusiva, tampoco fue dada por el Ejecutivo la prima por antigüedad”, sostuvo.

La primera acción que tomaron los profesores en rechazo de la medida fue la toma de los accesos de todas las puertas de la Ciudad Universitaria. “Esto fue un hecho inaudito en la historia de la APUCV que nunca había utilizado este mecanismo”.

“Con estas acciones le estamos diciendo a usted, señor ministro que si la actitud es enfrentarse a las universidades y quitarnos nuestros derechos nos va a conseguir de frente y va a conseguir la movilización de toda la comunidad universitaria”, enfatizó.

Márquez instó al profesorado a estar alerta a los anuncios que hará el gremio en defensa de sus derechos en materia de previsión social, en el caso que se concrete la medida de pasar la cobertura básica a Seguros Horizonte.