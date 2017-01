Publicado en: Actualidad, Deportes

Ene 16, 2017 8:09 am

Breyvic Valera, de los Bravos de Margarita, se alzó hoy con el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras una campaña en la que brilló con el madero y ayudó a su club a avanzar hasta los “playoffs”, reseña EFE.

Valera dejó una robusta línea ofensiva de .356/.408/.566 en la ronda regular y, además, lideró el circuito en el renglón de indiscutibles con 78, estableciendo una marca para su novena.

En los apartados de carreras anotadas y bases robadas fue segundo en la liga, con 40 y 11 respectivamente, y conectó 26 extrabases, incluidos 6 triples y 7 cuadrangulares.

“Cuando recibí la llamada estaba en compañía de mi familia y sentí una gran emoción por el premio. Todo se debe a la constancia y a estar saludable. Trabajé duro, siempre positivo, y conseguí los frutos”, le dijo Valera al canal privado Venevisión.

El versátil jugador, que esta campaña disputó 19 juegos como segunda base, 4 como antesalista, 7 como jardinero izquierdo y 30 como jardinero central, obtuvo sus mejores registros de poder, una característica no esperada de él.

“Es algo que me tiene sorprendido, pero no lo que creía imposible porque me considero un pelotero de mucho contacto (y) con agregarle un poquito más de fuerza puedo conseguir extrabases”, añadió.

El jugador es el primero en obtener la distinción con el uniforme de los Bravos, aunque ya lo habían ganado Alex Cabrera (1997-1998), Luis Raven (1998-1999), Luis Landaeta (2003-2004) y Javier Colina (2004-2005) cuando la franquicia se llamaba Pastora de los Llanos.

Valera ganó el premio con 209 puntos, producto de 34 votos al primer lugar, 12 al segundo y 3 al tercero.

Jesús Montero, de los Cardenales de Lara, y el dominicano Denis Phipps, de los Caribes de Anzoátegui, completaron el podio con 101 y 69 unidades respectivamente. EFE