Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 16, 2017 8:42 pm

El gobernador de Miranda Henrique Capriles, aseguró que los venezolanos deben retomar la lucha para lograr un calendario electoral este año, durante un programa radial con el periodista Vladimir Villegas.

Nota de prensa

“Además de todos los problemas que estamos viviendo los venezolanos, la gravedad es que no tenemos un calendario electoral. Todos unidos sobre la base de nuestra organización tenemos que luchar para que en el país hayan elecciones, ese es el gran reto. No hay democracia sin voto. El arma más poderosa que tiene el pueblo es el voto. Este gobierno nos robo el referendo revocatorio y no hicieron las elecciones de gobernadores porque no les dio la gana. Un gobierno que se caracterizaba por hacer procesos electorales ahora no se quiere contar. Este año tenemos que intensificar la lucha porque se nos permita el derecho al sufragio como lo establece la Constitución”.

Por otra parte, el mandatario regional aseguró que en este momento no hay Unidad perfecta y que el gobierno quiere una oposición amoldada a sus intereses. “La Unidad tiene que tener entendimiento entre todos sus integrantes. No se pueden prestar al juego del gobierno. No podemos olvidar que la Mesa ha cumplido un rol como plataforma electoral exitosa y así lo demostró en el último proceso electoral. La MUD logró la victoria logró la victoria el 6 de diciembre, sin embargo, soy de los que cree que en estos momentos hay que hacer cambios. Hay ciclos que deben cerrarse para dar paso a nuevos caminos”.