Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 16, 2017 3:03 pm

La AN decretó el abandono de cargo. ¿Qué viene después? Pues tanto el abandono de aquellos actos u omisiones que le hizo perder a la oposición un tiempo valiosísimo, como el abandono de actitudes incorrectas resumidas en el criticismo infecundo, que sólo favorece la desesperanza, la apatía y la fractura. Venezuela entra en un 2017 que es definitivo.

O el gobierno se eterniza en el poder o se marcha. El desafío de los actores políticos es recoger amarres, pero el de la gente es pasar la página y comprender que la política no descansa, no es estática y que Dios está muy ocupado en otros menesteres por lo que nos corresponde hacer los que debemos hacer: a lo menos elevar nuevamente un voto de confianza a nuestros líderes, sabiendo descartar a los que manifiestamente nos traicionan y plegarnos a aquellos que no, además por eficientes, valientes. coherentes y muy nobles…Venezuela no se rinde. No te rindas tu. Todos somos Venezuela!

Vea a continuación el análisis completo del polítólogo José Vicente Carrasquero y del abogado Orlando Viera-Blanco.