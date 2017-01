Publicado en: Destacados, Economía

Ene 16, 2017 2:49 pm

EL Banco Central de Venezuela (BCV) se encuentra colapsado desde el punto de vista administrativo debido a que el presupuesto presentado por el Directorio ante el Tribunal Supremo de Justicia no fue aprobado en su oportunidad y además porque el gobierno a través del ministro de planificación, Ricardo Menéndez, ordenó un recorte del 70,0% en los gastos operativos y de funcionamiento de la institución monetaria

Por lapatilla.com

Ello ha llevado a que no se entreguen referencias médicas-odontológicas para consultas con especialistas, el seguro HCM esté paralizado, no se tenga cómo pagar la recopilación de datos estadísticos y no se haya pagado el aumento salarial correspondiente al mes de enero, como suele ocurrir todos los años.

La denuncia la hicieron llegar a la redacción de lapatilla.com un grupo de empleados, obreros y jubilados del BCV

“El Directorio debió presentar el prepuesto ante la Asamblea Nacional y no lo hizo y optó por concurrir ante el TSJ, con lo cual le salió el tiro por la culata”, afirma uno de los denunciantes.

También se quejaron de la actuación de los gremios que hacen vida en el BCV “Lo más lamentable de esta situación es que los empleados, obreros y jubilados estamos desamparados, por cuanto las organizaciones gremiales son apéndice de las autoridades y no hacen los reclamos pertinentes y con fuerza. Pareciera que fuesen representantes patronales del BCV antes que de los trabajadores” agregó otro de los empleados.

El Banco Central de Venezuela se creó mediante una ley promulgada el 8 de septiembre de 1939, publicada en la Gaceta Oficial No. 19.974 del 8 de septiembre de 1939, durante la presidencia de Eleazar López Contreras. En su más de 70 años de existencia, el BCV ganó fama de excelencia técnica y sus trabajadores gozaban de estabilidad y muy buenas condiciones laborales.

En los últimos años, el BCV ha dejado de publicar las cifras oficiales de la economía nacional a la vez que las condiciones laborales de sus trabajadores se deterioran aceleradamente. (lapatilla.com)