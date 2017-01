Publicado en: Destacados

Ene 16, 2017 2:44 pm

Para el presidente de Conindustria Juan Pablo Olalquiaga la economía en Venezuela se ha venido contrayendo de manera significativa. Señala que desde la organización que dirige la contracción del PIB (Producto Interno Bruto, suma de las actividades que se realizan en la economía), manufacturero, ha venido cayendo 20 por ciento para el año 2016.

Olalquiaga sostiene que la actividad industrial ha ido descendiendo de una manera “ostensible”, a su juicio, “producir en Venezuela lo que de una u otra forma el gobierno chavista, el gobierno revolucionario destruyó y pasó a importar cuando los altos precios del petróleo permitían”.

El titular de Conindustria manifestó que tras una encuesta de “coyuntura”, durante el tercer semestre de 2016, un 17 por ciento de los encuestados sobre un universo de 2.300 afiliados o representados no estaba trabajando; y el otro 83 por ciento si, pero a un 35 por ciento de su capacidad instalada, cifra que calificó como “operación muy baja”.

En referencia al anuncio presidencial de elevar los sueldos y adicionalmente los impuestos a “los que más ganen”, Olaquiaga indicó que este incremento se verá afectado en el consumidor.

“Cuando tú estás trabajando a unos niveles muy bajo, cualquier incremento en costos se refleja en inflación. Si el presidente de la república quiere cobrarle más impuestos a las empresas, pues va a tener más inflación, si el presidente de la república quiere subir los sueldos de manera desvinculada con los niveles de producción, pues eso también va a traer más inflación”.

También se refirió al mantenimiento de las misiones y fue enfático al decir que “él (Nicolás Maduro) pretender seguirle cargando a un sector industrial, o a un sector comercial que tienen mucho menos actividad y muchos más impuestos, pues lo que significa es que tú vas a tener que trasladarle más de esos impuestos al costo del producto y por ende al precio de este”, dijo.

En cuanto al panorama para este 2017, dice que Venezuela está lejos de mejorar la posición fiscal por la vía de los ingresos, y explica que el país requiere es mucha producción, y un cambio del entorno de la economía.

“Yo creo que el presidente Maduro no tan solo no concibe, sino que además no comprende”.

Adicionalmente señaló que dos terceras partes del parque industrial, ha perecido, dejado de existir y con ello toda la cantidad de puestos de trabajos que de ahí se desprendían.

“Aquí ha habido una mortandad de empresas muy fuertes. Venezuela solía tener cerca de 12.700 empresas industriales y hoy en día tiene menos de 4.000 . Cerca de 600 mil personas solía contratar de forma directa el parque industrial , estamos por debajo de 300 mil personas”.

“Cuándo tu multiplicas por tres la cantidad de puestos de trabajo directo, que es la cantidad de puestos de trabajos indirectos que se van desprendiendo de las muchas necesidades industriales… Hoy en día se han perdido más un millón y doscientos mil puestos de trabajos desde que asumió el fallecido presidente Chávez hasta ahora”.

Olalquiaga resaltó que todos los sectores industriales se han venido afectando de manera significativa, entre ellos: el de madera y papel, caucho y plástico, productos no metálicos, los que fabrican equipos, el sector automotor, el que fabrican muebles, alimentos y bebidas, calzado y textil etc.

“Nos estamos enfrentando a una economía incapaz de sostener los volúmenes de producción que hacen falta para que el venezolano común, para que el ciudadano, pueda tener accesos a los bienes que requiere para su desenvolvimiento cotidiano regular. La disminución de la actividad económica va a continuar porque no se ha hecho nada para revertir esto”

Con respecto a los cinco decretos de emergencia económica considera que ha habido una involución, porque a su juicio el citado decreto parte de supuestos equivocados, de atribuirle la responsabilidad de la caída de los precios del petróleo y a la guerra económica.

Por último enfatizó que para que mejore la economía es necesario el cambio

“En la medida en que no haya un cambio político en Venezuela, con la cual los funcionarios públicos que están en este momento administrando la economía, cambien para ser otros que tengan una clara concepción de economía de mercado, en la medida que eso no suceda, no vamos a tener un país que dé el vuelco hacia una economía de prosperidad que requerimos”, finalizó.

Daniel Guillermo Colina / @danielgcolina