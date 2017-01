Publicado en: Actualidad, Nacionales

El Secretario General Nacional del partido socialcristiano Copei, Robert García acudió este lunes en representación de la Dirección Política Nacional de la tolda verde ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia para denunciar que el acto de presentación de Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro ante el TSJ fue un acto irrito, que no revestía de ningún valor constitucional y solo sirvió para agravar la crisis en Venezuela.

“Hoy venimos a recordarle al poder judicial que ha violado junto con el ejecutivo la constitución con el acto de presentación de Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro ante el TSJ que fue una ópera bufa, un acto irrito, sin ningún valor constitucional. En primer lugar la decisión del Poder Legislativo Nacional genera como consecuencia que Maduro no tiene la cualidad constitucional de Presidente ya que al declararle la AN el abandono del Cargo hay ausencia absoluta y a su vez el TSJ no tiene la cualidad constitucional para recibir la memoria y cuenta de un presidente”, destacó desde las afueras del Tribunal Supremo de Justicia.

García condenó que en la presentación de Memoria y cuenta del primer mandatario no se hablará de la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país, “de cómo los venezolanos pueden rendir su salario, de cómo los venezolanos van a resolver el día a día para sobrevivir a esta inflación, sino que se habló fue de un discurso político”.

En ese aspecto, aseguró que acudirán a instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar esta nueva violación a la carta interamericana democrática por parte del régimen venezolano al presentar su memoria y cuenta ante el TSJ y no ante la Asamblea Nacional.

“Le decimos al TSJ y a Nicolás Maduro que acudiremos a instancias internacionales a denunciar la presentación de Maduro ante el TSJ. La crisis institucional se resuelve con elecciones como lo ordena la Constitución. El empeño de Maduro y su combo en mantenerse en el poder a toda consta solo sirve para agravar el sufrimiento de los venezolanos”, aseveró.

El líder socialcristiano informó que el equipo jurídico de la dirección política nacional de Copei está preparando un escrito que será presentado ante el poder judicial, para cumplir con las formalidades nacionales “que permitan sentar las bases para acudir en los próximos días a instancias internacionales que es uno de los frentes de lucha más importantes y así seguir sumando todo lo que es violatorio a la constitución por parte del Gobierno, para poder activar la carta democrática”.

El Secretario General de Copei explicó que la presentación de la Memoria y cuenta de un Presidente ante el Poder Judicial es una clara violación al artículo 237 de la constitución “que establece que dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”.

El también presidente del Concejo Municipal de Chacao finalizó recordando que el parlamento todavía debe reordenar el cuadro institucional del estado venezolano “designando al nuevo CNE y Magistrados del TSJ, para poder reconstruir el Estado de Derecho y orden institucional dentro del marco de la Constitución que le permita a los venezolanos decidir”.