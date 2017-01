Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 16, 2017 3:13 pm

Uno de los artistas venezolanos de mayor proyección internacional durante 2016 fue sin duda el DJ Zardonic, quien no paró de girar, así como de recibir premios y protagonizar interesantes proyectos. Se convirtió en uno de los productores discográficos más cotizados de EEUU en los estados de Maryland, Washington, Ohio y Nueva Jersey, trabajando con artistas que van desde rock – metal y la música electrónica, hasta el pop y el country. Actualmente reside en Ohio, donde tiene su base de operaciones.

Nota de prensa

Federico Agreda Álvarez conocido artísticamente como Zardonic es orgullo de Barquisimeto, estado Lara y ahora es una figura pública de interés internacional. Su disco “Antihero” fue lanzado a finales del 2015, pero es durante el 2016 cuando fue promocionado con giras de conciertos y con una nutrida exhibición mediática y de redes sociales, posicionándose inclusive entre los 5 primeros lugares en las carteleras de ventas de uno de los mercados más exigentes: Japón, compartiendo las posiciones de honor junto a titanes del rock como Anthrax, Megadeth, Dream Theater y hasta Simple Plan.

“Gracias al incansable trabajo de Michael Mitchell Reeves de Rocktagon Worldwide Music junto a Cyber Groove Agency logré realizar una gira mundial en los mejores clubes y en importantes festivales en Rusia, Japón, Portugal, España, Francia, Holanda, Alemania, Austria, República Checa, Letonia, Finlandia, Eslovaquia, Italia y en EEUU, incluyendo una increíble presentación en el Loud Park y en el Baroeg Open Air, compartiendo escenario con artistas de fama mundial como Scorpions, Whitesnake, Amorphis, Children Of Bodom, Exodus, Dokken, Dark Funeral, Enslaved, Discharge, Arkona, Bong-Ra, Counterstrike y Ophidian, muchos de ellos a quienes seguía y admiraba en los inicios de mi carrera y que ahora puedo llamar mis amigos, además de encontrarme con Marcos Rodríguez quien dio un increíble espectáculo con Rage”, resumió Zardonic sobre lo que fue para él un 2016 lleno de conciertos.

“Además, debido al éxito del disco Antihero obtuve el reconocimiento necesario para que artistas de la talla de Pop Evil, Celldweller, Richy Nix, HeavyGrinder Taina, Levitka, The Qemists y Crossfaith me comisionaran sus remixes, y pude ser el productor musical de bandas como American Grim y Eve To Adam. También me permitió realizar giras por escenarios multitudinarios. Eso me motivó a seguir trabajando y para este 2017 tengo en mente trabajar en mi próximo disco que sorprenderá a todos el mundo”, agregó.

Pero no solo fueron conciertos abarrotados y exitosas ventas de discos, el año anterior el estudio Breaking Glass Pictures lo seleccionó como uno de los artistas en aparecer en la banda sonora de la película “Fight Valley”. También, el videoclip de su tema “Pure Power” obtuvo más de 100 mil reproducciones en menos de un mes. En Venezuela los premios Unión Rock Show le otorgaron el galardón como “Arista del Año 2016” y la revista cultural digital Cresta Metalica lo nombró “Personalidad del año 2016”.

En relación a su próxima producción discográfica en la cual se encuentra trabajando, adelantó que su dirección musical contendrá muchas influencias de los estilos que ha fusionado en el pasado. “Quiero que mi próximo disco sea libre de barreras y géneros, no será rock pesado por obligación, pero tampoco dejará de ser pesado cuando así tenga serlo. Creo firmemente que ustedes disfrutarán de este viaje musical tanto como yo lo estoy disfrutando al crearlo. Con él llevaré a Zardonic al próximo nivel”, concluyó el artista larense.