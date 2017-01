Publicado en: Opinión

Ene 16, 2017 8:01 pm

LOS TRABAJADORES PETROLEROS ESPERAN LOS CAMBIOS ANUNCIADOS.

Tres filiales de PDVSA, no están cumpliendo con el GOLPE DE TIMON anunciado por Nicolás.

Se trata de PDVSA Refinación, PDVSA Costa Afuera y la última pero no menos perjudicial PDVSA GAS.

Los trabajadores de Refinación están preocupados por la falta de atención a una de las instalaciones más hermosas de la Industria en toda Venezuela, y tal vez en el mundo, como lo es el Edificio Guaraguao; las fallas de los servicios sociales de los trabajadores y sus familiares; la mala calidad e insalubridad del servicio de comedores y la casi nula atención medica prestada, aunado a que casi ninguna clínica privada los acepta en sus emergencias por la falta de pago, pagos que por cierto son descontados al día de sus maltrechos salarios. Esto contrasta con la exuberante y casi aristocrática vida de los gerentes y sus lacayos corruptos que mediante el cobro de extorsiones, dadivas y acosos de diversa índole, obtienen ganancias desproporciónales con respecto a la masa trabajadora. Específicamente reseñamos a los gerentes de servicios logísticos y asuntos públicos de refinación, quienes manejan una serie de bienes del patrimonio público a su antojo, contratando servicios fuera de las necesidades de los trabajadores para satisfacer antojos y gustos de la elite corrupta como por ejemplo la Mansión que recientemente adquirieron frente a la Plaza Bolívar de lecherías. Con lo que queda de esta fiesta de excesos y corrupción es que presta la atención a las instalaciones y los trabajadores.

Según los denunciantes chavistas: “Sería interesante discutir cual es el legado que están preservando estos individuos infiltrados de la Revolución, pero cuando vemos sus pares en PDVSA GAS de asuntos públicos, servicios generales y hasta la farsa tragicomedia llamada desarrollo social, los traidores de refinación parecen niños de pecho”.

Denuncian los trabajadores de gas, la irregular situación del alquiler de vehículos emprendida por su gerente, en los cuales se paga al mes un promedio de 3mmbs por los autos y casi 10 mmbs por los rústicos de lujo que tienen todos los Gerentes o Enchufados de la Directiva (precio año 2016), vehículos que no están relacionados desde ningún punto de vista con las operaciones, pues son usados para trasladarse desde su casa a la oficina y a sus actividades de esparcimiento los fines de semana, solo un ultra corrupto grupo de del entorno del PRESIDENTE DE PDVSA GAS, conocido en los bajos fondos como “pitillo e malta”, y para sus familiares y amantes o como favores concedidos a funcionarios, diputados u otras personalidades. Se estiman más de cien vehículos arrendados sin ningún tipo de contrato, sin controles de pago ni de precios, con incrementados constantes y en ocasiones son cancelados en divisas. El más prominente de estos casos es la poderosa empresa socia de una “boliburguesa”, Ejecutivos COVA, quienes hasta la fecha le han suministrado como regalo una gran cantidad de automóviles tipo Camionetas Toyota Runners del año.

Por otra parte nos refieren con asombro la gestión de un gerente de asuntos públicos, hermano de un ex gobernador, que ha utilizado los bienes de su organización para ofrecer atenciones y regalos lujosos a todas estas personalidades de los que destacan prendas de vestir, joyería, equipos electrónicos y de comunicación de última generación y hasta dinero en efectivo, pagados por sus proveedores y facturados como chaquetas, gorras, camisas y otros equipamientos para los trabajadores, pero que en verdad nunca les llega, condición tan fácil de verificar puesto que en los almacenes no consta y efectivamente nunca llega tal mercancía.

Por otra parte la mala gestión de PDVSA Costa afuera, en la estafa generalizada que ha significado a la nación esa filial, nos tiene a nuestro querido estado Sucre sumergido en un atraso y una pobreza crítica, la desidia revolucionaria, como se vio en las recientes protestas por la falta de alimento que se dieron en la región y que quisieron disimular como un saboteo de la oposición.

El abandono de las poblaciones costeras desde Guiria hasta Santa Fe, es bastante preocupante aun cuando en la zona se invirtieron considerables cantidades de dinero en Dólares, en mega proyectos que están inconclusos por la ineficiencia y la corrupción de este mismo grupo de personas que hoy están en altos cargos de nuestra Pdvsa, puesto que para proyectos como el Gran Mariscal de Ayacucho, sinorgas, sigma y la explotación costa afuera se asignaron cantidades increíbles de dinero que fueron a parar a las cuentas personales de estos “apátridas”, así los identifican los trabajadores del PSUV.

Esta historia continuara…

EL FERROCARRIL QUE SE QUEDO SIN DURMIENTES Y Diputados que siguen durmiendo ante este hecho. El 13 de octubre del 2014, entre el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) representado por el hoy ministro Francisco Torrealba y la Empresa Two Way Enterprises Inc, representada por Jorge Rodríguez, se firmó el contrato con un monto en euros de más de 5 millones y como garantías se hizo un contrato a través de la empresa SEGUROS PIRAMIDE, representada por Anayancy Bello de Moreno por más de dos millones. Posteriormente entre las mismas partes se hizo otro contrato de fianza de fiel cumplimiento por casi un millón de euros. También se firmó una Fianza laboral. Nos preguntamos, ante el incumplimiento de esta empresa Two Way ¿Se ejecutaron las fianzas? ¿Existen? ¿Algún organismo ha revisado las declaraciones de rentas para verificar si se compadecen con los montos afianzados? Nuevamente nos preguntamos ¿Por qué nadie de la oposición SE PRONUNCIA sobre el caso e insólitamente ha sido el mismo Gobierno quien paraliza los pagos? La información que manejo CAIGA QUIEN CAIGA es que cinco (5) diputados de la MUD (por cierto ninguno de AD y de UNT), tienen interés en que esto se enfrié a nivel mediático.

REGION CAPITAL

LA CONFERENCIA EPISCOPAL SUPLE A LA MUD

Mi amigo Pedro Pablo Aguilar, me refiere dentro de su informe político un análisis válido. Luego de leerlo concluyo que la IGLESIA ha sustituido de hecho, a la MUD. Concluyen en que se trata de una batalla contra la corrupción, por la honestidad y la valoración de la ética personal e institucional. Si a esto le sumamos lo que se dijo en la procesión de la Virgen de la Pastora, no nos queda dudas.

GOBIERNO LE TIENE MIEDO A CLIVER ALCALA.

Otro sector mucho más duro que los militares, son los oficiales retirados. Clíver Alcalá Cordones, critico al Comando Anti Golpe y la calificó como una nueva OLP hacia el sector político opositor. Peor aún, los reto a ponerlo preso cuando señalo que no lo pueden detener porque hablar del mal gobierno no es TRAICION A LA PATRIA. También aseguró que Maduro abandono el cargo, motivado a su mala gestión. Si otro dirigente hace tales afirmaciones, inmediatamente sería detenido. Es evidente que el Presidente Nicolás Maduro, el Vicepresidente y Diosdado le tienen miedo a Clíver.

PEQUIVEN

PATRIOTAS COOPERANTES De Pequiven me informan que la UREA se la llevaba el famoso narcotraficante de Carabobo, preso y extraditado desde Colombia, en complicidad con un alto dirigente del chavismo. Cuando tomo la Presidencia de Pequiven Juan C D’Pablo, se les acabó el negocio. Hay dos cooperativas que dirigen unos Generales, que se llevan todo el plástico. Ante esto empiezan las deserciones de la empresa: Gerentes de asuntos públicos, Gerente de Petrocasa, entre otros, emprendieron la “huida”.

CAPOLDO

Aunque se ha especulado mucho sobre el tema, sigue sonando con insistencia un acuerdo amarrado entre dos líderes: HENRIQUE CAPRILES y LEOPOLDO LOPEZ.

ESTUPIDES RADICAL

El que ellos llaman “maburro”, saluda a Manuel Rosales, Chuo Torrealba y Henry Falcón y los radicales emprenden una cruzada, superior a la que hacen contra el Gobierno. Maduro molesto por el recibimiento del pueblo zuliano a su líder, en lugar de atacarlo, lo “alaba” y consigue lo que quería: profundizar la división de la MUD. Estrategia basada en la frase Romana DIVIDE ET IMPERA, ¡Divide y Vencerás! Aunque algunos atribuyen la frase al Padre de Alejandro Magno.

QUE APARECERÁ PRIMERO, el billete nuevo o el helicóptero “perdido”. Por cierto que contradictorio, una fuerza armada presuntamente preparada contra una invasión no puede encontrar un simple helicóptero. ¿O será que no se perdió?

ARAGUA

La semana pasada, la abogada del General Baduel estuvo en el Tribunal del estado Vargas y no estaba presente la juez. Prometió ir al mediodía y atender a su colega. Nada sucedió. Hay privación ilegítima de libertad, al pasar 48 horas de la detención. Definitivamente el régimen lo quiere fuera de juego. Hay temor fundado por su vida. Su caso no es jurídico.

BARINAS

Sobre el designado Ministro ADAN CHAVEZ , pesan dos investigaciones por la comisión de Contraloría de la AN. Ambas sobre hechos de corrupción en el Complejo Azucarero “EZEQUIEL ZAMORA”. Algún día…

MONAGAS

EL GATO BRICEÑO sigue siendo el líder de este estado pero vive un forzado “exilio”. ¿Qué hará la MUD? Ningún otro liderazgo tiene consenso. Sería bueno analizar la figura de un OUTSIDER. Que no represente ninguno de los intereses en pugna y pueda unificar.

ZULIA

SIN SORPRESAS La grave denuncia del Padre Capucino Fray Nelson Sandoval, de que el ELN, cumple labores de ALCABALA propias de la FANB en el sector El Tandil, en la carretera que conduce de Machiques hasta El Tukuko, Sierra de Périja, no nos asombra. El Alcalde de la zona, TOTO MARQUEZ, lo ha denunciado bastante.

JUAN PABLO ES LA UNIDAD DEL ZULIA

Guanipa junto a los representantes de Primero Justicia, Voluntad Popular, Copei, Vente Venezuela, Unidad Visión Venezuela, Movimiento Progreso, Gente Emergente, Muévete, Fetrazulia, entre otros; aseguró que la persecución del Gobierno es en contra de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular y en contra de la gente que está en la calle exigiendo un futuro mejor.

Manuel Rosales erróneamente le siguió el juego a unos “mediocres” que no ven más allá de sus narices y coloco al frente de la MUD Zulia, a una persona que no pasara de ser muy buena gente. En su lugar ha debido apoyar a un “enemigo” y ganárselo, como él sabe hacerlo. Hoy tenemos una MUD que como las payasitas “Ni Fu Ni Fa” y una UNIDAD ZULIA, fuerte, con los dos más importantes partidos del país: el más fuerte PRIMERO JUSTICIA, y el segundo Voluntad Popular, que todos los días recibe y recibe dirigentes de otros partidos. El mensaje que quieren vender ésta claro: JUAN PABLO es la Unidad del Zulia y no MANUEL ROSALES. Juan Pablo sabe que perdió el primer round de esta pelea, que es a 12 asaltos y mucho puede pasar.

MANUEL ROSALES Entiende que su regreso sigue siendo causando “roncha”, para bien y para mal.

AGRADECIDO Con las atenciones de los esposos ALCALA-YEPEZ. Quede gratamente impresionado por el “don de gente” de la pareja José Luis y Gabriela en su casa. MUCHO MEJOR, la amena distracción musical de un MP3 Humano, de nombre Salvador Pino. Nada que envidiar a una orquesta. Canta en inglés, español, árabe e italiano. No hay ritmo que no domine.

Sígueme en twitter, Instagram y periscope como @Angelmonagas. Estamos Caiga quien Caiga de lunes a viernes de 6 a 8 am, por la B 94 (FM 94.1) y Mararitmo 900AM, en simultaneo por Periscope. Me acompaña el polémico @GervisDmedina.