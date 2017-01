Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 16, 2017 6:13 pm

Luego de los últimos asesinatos ocurridos este fin de semana en la ciudad de Coro y el incremento de los índices de criminalidad en la región, el Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Gregorio Graterol, manifestó su preocupación por la situación.

Nota de prensa

Gregorio “Goyo” Graterol criticó el eslogan promovido por las actuales autoridades de la Gobernación de Falcón, “las cifras señalan lo contrario al eslogan de seguridad promovido por el ejecutivo regional todos los días, en cualquier parte del estado Falcón hay un asesinato, hay un sicariato, hay un homicidio”, sentenció.

El Coordinador de Primero Justicia en la región, calificó como galopante el incremento en los índices de inseguridad registrado en los últimos meses. “La criminalidad se ha instalado en el estado, la inseguridad ha cobrado vidas en los últimos días, hoy fue un maestro, ayer fue un joven trabajador, taxistas. Lo que estamos viendo en el estado Falcón es una inseguridad galopante que cobra la vida de nuestro pueblo”

En este orden de ideas el parlamentario falconiano responsabilizó al gobierno regional y nacional por las carencias de políticas de seguridad “definitivamente el gobierno regional y el gobierno nacional no articulan desarrollar una política de seguridad que garantice la vida, la seguridad y los bienes de las personas y más por el contrario vemos como se deja a la intemperie a nuestros cuerpos policiales, la seguridad en Falcón no es una prioridad”

Durante su encuentro con los medios, Graterol, también hizo referencia a las condiciones en las que actualmente se encuentran los cuerpos policiales del estado Falcón “Nuestros cuerpos policiales han sido abandonados por una gestión que no los atiende, porque no se puede pretender llevarle seguridad a nuestro pueblo, si no somos capaces de darle apoyo a nuestros cuerpos policiales” sentenció.

El dirigente de Primero Justicia enfatizó que el estado Falcón cuenta con funcionarios policiales valiosos y solo en condiciones de que ese cuerpo reciba el apoyo requerido, podrá garantizar la seguridad de toda la ciudadanía, al mismo tiempo sostuvo que para él, “el tema de la seguridad es una prioridad”.