El Gobernador del estado Lara, Henri Falcón en compañía del Secretario Ejecutivo regional de la Mesa de la Unidad Democrática en Lara, Macario González, el Alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, el Alcalde de Palavecino, José Barreras y demás dirigentes de partidos que integran la MUD, emitieron este lunes un comunicado donde instan a los venezolanos a movilizaciones regionales este 23 de enero y exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE), la presentación del cronograma para las elecciones a gobernadores a re alizarse este 2017.

Nota de Prensa

Manifestaron que el CNE está en mora al no haber convocado elecciones regionales durante el 2016, año cuando vencieron los periodos de ejercicio de los funcionarios públicos como gobernadores y legisladores estadales.

En la misiva, González expreso: “exigimos al CNE fecha próxima e inaplazable, salgamos a la calle y exijamos nuestro derecho a votar”, asimismo pidió a todos los partidos a mantener la lucha por el rescate de la democracia y libertad de los presos políticos.

Por su parte, el Mandatario regional, Henri Falcón enfatizó el fortalecimiento de la Unidad frente a las acciones política que realiza el gobierno nacional, para ello fijaron una serie de acciones que fueron acordadas durante unas reuniones sostenidas por los dirigentes de la MUD Lara en diciembre pasado.

“Desde Lara quisimos dar una repuesta al país en cuanto a la ruta electoral que nosotros recomendamos a la Unidad Nacional. No es posible salir de la crisis económica, salir de los grandes desequilibrios sociales que vive Venezuela si no tenemos una salida política a la mano como son los comicios, tal como lo establece la Constitución y las leyes”, resaltó el mandatario larense.

“Aquí en Lara estamos unidos y tomamos la calle de manera democrática para exigir de manera puntual dos cosas: elecciones y solución a los problemas de la gente, solución a los problemas del hambre, medicina, mortalidad, inseguridad a la desnutrición, esos son los problemas que debemos abordar”, resaltó Henri Falcón.

Presión de calle

Falcón criticó que líderes de la MUD hayan dejado a un lado las acciones de calle cuando iniciaron los acuerdos de diálogo con el gobierno nacional, el pasado 2016; acto que calificó como un error.

“Hay gente que le teme a mis verdades, yo dije en el primer trimestre del año pasado, la convocatoria de un referéndum revocatorio debe venir acompañada de la convocatoria de las elecciones regionales sin excluir acciones de calle, pero de manera cívica, pacífica, democrática, constitucional y sin violencia. Y todas acciones no impedían que nosotros estuviéramos abordando en la mesa de negociaciones las salidas que incluso pudieran convocarnos a un gobierno de transición para posteriormente instalar un Gobierno de Unidad Nacional en el marco de la constitución”.

Explicó además que, “el camino no era uno, eran cuatro: revocatorio, regionales, calle y negociación y hubo gente que me critico diciendo que yo no quería revocatorio (…) La política requiere de nosotros humildad, criterio y personalidad”.

“Tenía que mantenerse la presión de calle cívica y democrática y teníamos que asumir como en efecto lo asumimos la posibilidad de diálogo porque diálogo es política”, señaló.

Lamentó que de haberse acompañado la propuesta del referéndum revocatorio con las elecciones regionales en este mes de enero 2017 la Mesa de la Unidad Democrática pudiera haber tenido no tres sino 20 o más gobernadores.

Situación que fue además aceptada por la MUD Lara, al señalar Macario González que, “el diálogo no lo consideramos un fracaso sino que debíamos haberlo acompañado de las acciones de calle”

Asamblea Nacional

Los líderes políticos manifestaron además su apoyo a los diputados legítimos de la Asamblea Nacional y dijeron reconocer todos sus actos y decisiones; rechazaron la decisión del Presidente Nicolás Maduro de presentar su memoria y cuenta en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, acción que calificaron como un irrespeto a los poderes “este es un gobierno de espalda al poder legislativo”, expresó el Secretario Ejecutivo regional de la Mesa de la Unidad Democrática en Lara, Macario González.

Finalmente, rechazaron los supuestos vínculos secretos entre dirigentes de la MUD y persones del Partido Socialista Unido de Venezuela