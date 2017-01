Publicado en: Actualidad, Nacionales

Lo bueno del discurso del presidente Nicolás Maduro es que no dijo nada que ya no hayamos escuchado antes, por lo tanto no generó sorpresa y lo malo es que no dijo nada para mejorar el presente o el futuro de los ciudadanos, ni mostró signos de rectificación ante el obvio fracaso de su gestión, dijo Jorge Carvajal Morales, coordinador del comando Orinoco

El dirigente de oposición en el estado Bolívar, hizo este comentario sobre la Memoria y Cuenta presentada este domingo por el Jefe del Estado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Lo único que Nicolás Maduro dice todos los días a los venezolanos, es que él es sordo, porque para la gente el debate sobre si la Asamblea Nacional está o no en desacato no existe.

“Los venezolanos vemos es que el gobierno no la maneja, por eso saltándose la constitución de la república, aprobada por ellos mismos, de la que por cierto Nicolás Maduro fue miembro de la Asamblea Constituyente que la redactó, ha decidido usar los otros poderes para desconocer la voluntad de los ciudadanos”, recuerda.

Y de eso si nos damos cuenta acota Carvajal, quien es candidato en las internas de la oposición a la gobernación del estado Bolívar.

No habló sobre cómo va a enfrentar la falta de productividad del país; no habló sobre cómo va a resolver el problema de hiperinflación que vive Venezuela; no habló como va a generar más empleos, dijo.

“Se dedicó de manera exclusiva a seguir vendiendo un proyecto político expresado en socialismo del siglo XXI, en Clap, en Milicia Bolivariana, en órganos federales para manejar la distribución de alimentos, de las terribles OLP como sistema para acabar con la delincuencia, en fin, para hablar de todo lo que ha fracasado y que no ha significado mejor calidad de vida para nadie en este país”, expresó.

Ni siquiera ofreció una rendija de rectificación, nada, por eso es que dice que el presidente Maduro no dijo nada en su presentación de Memoria y Cuenta, reiteró.

Quizás lo más notable fue el sitio: por primera vez en la historia reciente del país, un Presidente de la República, presentó Memoria y Cuenta en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, que a decir verdad, mostró signos de abandono, y sí así está el edificio, se comprende entonces, por qué nuestra justicia también está abandonada, concluyó.