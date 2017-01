Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 16, 2017 9:50 am

El pasado lunes fue dictado por la Asamblea Nacional el abandono del cargo de Nicolás Maduro como Presidente de la República, con 106 votos de 167, basados en los artículos 232 y 233 de la constitución. Esto significa que según la declaración de la falta absoluta se debería convocar a elecciones en los próximos 30 días. “Esto no ha ocurrido porque el gobierno sigue pisoteando la constitución y desconoce a la AN y las leyes de nuestro país, por eso es que decimos que no estamos en democracia sino en dictadura”, comenzó Mejía su transmisión de su programa por periscope.

Juan Andrés Mejía, diputado a la AN, manifestó que esta decisión trajo una nueva ola de persecución política a raíz de la instalación del Comando Especial Antigolpe dirigido por el vicepresidente, Tareck El Aissami, cobrando su primera víctima el diputado Gilber Caro. El parlamentario fue detenido improcedentemente en Naguanagua (estado Carabobo) por la policía política de Maduro, el SEBIN, violando su inmunidad parlamentaria y fue sembrado con material explosivo.

La detención de Gilber a pesar de no haber cometido ningún delito, no ha sido la única en las últimas horas, se le suma la detención de Stacy Escalona, activista de Voluntad Popular, de Roniel Farías, concejal del municipio Heres del estado Bolívar, de Irwing Roca, miembro de la coordinación juvenil del partido y del concejal de Maracaibo, Jorge Luis González, quien fue privado de libertad por un tribunal de Zulia.

“Esta es una nueva arremetida política contra el pueblo porque a todos ellos los persiguen por haber denunciado la corrupción, el pésimo estado que se encuentra nuestro país y han luchado por cambiar ese panorama”, señaló Mejía. Además reiteró que la política del ejecutivo es una total improvisación, ya que fue prorrogado nuevamente la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el 20 de febrero.

Finalmente, el diputado Mejía considera que es momento de retomar pacíficamente la calle para ejercer la presión que se requiere para producir los cambios políticos que queremos y el respeto a la constitución. “Todos queremos elecciones, como pensamos que deben ocurrir, pero sabemos que el gobierno no va a hacer eso por las buenas y solamente en la medida que presionemos es que vamos a lograr los objetivos”, enfatizó. Por eso razón, invitó a los venezolanos a participar en una convocatoria para el próximo lunes día 23 de enero, de manera de reforzar la propuesta de calle contundentemente.

Nota de prensa.