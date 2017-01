Ene 16, 2017 12:13 pm



Durante la mañana de lunes, los nuevos billetes del cono monetario aparecieron en las calles de las principales ciudades del país.

Así reacción de los venezolanos ante aparición de los nuevos billetes luego de una larga espera.



Disculpen los que son pobres y no pueden darse estos lujos pic.twitter.com/CQpAdqEmSO

Mi teoría es que hasta que no pagaran no entregaban los billetes, si no es así, por qué tienen fecha de Agosto de 2016? pic.twitter.com/arYZpGjSTB

— Funambulista (@Mardito_Loco) 16 de enero de 2017