Publicado en: Actualidad

Ene 16, 2017 3:07 pm

La diputada de la Unidad, Laidy Gómez, acusó al presidente Nicolás Maduro de pretender “legitimar el contrabando” en la frontera con Colombia al abrir tiendas para el comercio en pesos de los alimentos que se venden a la población venezolana a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Nota de Prensa



Asimismo, cuestionó la instalación de ocho nuevas casas de cambio en la zona fronteriza, supuestamente a partir de hoy, por considerar que no hay claridad en cuanto a la forma en que operarán ni en cuanto a qué ocurrirá con las que ya existían y que están operando desde hace años.

“Señor Nicolás Maduro: usted está legitimando el contrabando con este tipo de medidas. Si todavía no han llegado a todos los rincones de Venezuela ni a todas las familias, ni cubren las necesidades primarias de alimentación de la población venezolana, cómo le falta el respeto a la gente diciendo que va a vender las bolsas CLAP en moneda colombiana”, señaló la diputada por Táchira al criticar la nuevas medidas para la zona fronteriza anunciadas este domingo por el mandatario.

“¿Será legitimo instalar tiendas CLAP en esas zonas de paz que ustedes quieren promover, cuando todavía hay tachirenses que no han recibido la primera bolsa y que están padeciendo para poder comprar un kilo de azúcar o de harina en más de seis mil bolívares?”, planteó.

“Hacemos un llamado a la población: la instalación de las tienda CLAP en las zonas de seguridad fronteriza no son más que la legitimación del contrabando con los últimos pocos alimentos que les pueden quedar a la ciudadanía venezolana, y que hoy el presidente Maduro legitima la actividad contrabandista con los alimentos a través de la instalación de estas tiendas”, insistió.

En cuanto a las casas de cambio, el primer cuestionamiento que hizo fue en relación con la tasa de cambio que se utilizará, si será la tasa Dicom o la del Simadi. “El dólar Dicom ha sido una de las referencias de exportación que el gobierno ha venido manejando, pero en la frontera ningún empresario en este momento está manejando dólares preferenciales”, señaló.

“¿Será que el gobierno venezolano piensa que con esto se va a regular el intercambio con Colombia, cuando ha venido denunciando que es a razón de los manejos económicos en Colombia y de la banca colombiana (lo que ha incidido en) el tema de la devaluación de la moneda venezolana?”, puntualizó.

Asimismo, refirió que hasta el mediodía de este lunes no se tenía conocimiento de si el gobierno había tenido algún contacto formal con los operadores cambiarios que han venido manejando estas actividades en la zona por años. “Esperamos que no exista ninguna sorpresa para ellos o que sean desplazados”, comentó.

“Todas estas son incertidumbres que difícilmente podrá despejar el gobierno a través de decretos de emergencia económica. Desde hace un año hemos venido escuchando el mismo argumento y hoy, después de un año de haberse dictado ese decreto – decreto que la AN no autorizó, y argumentó las razones por las cuales lo negó, pero que el presidente llevó adelante por la vía ejecutiva, de manera arbitraria y con la alcahuetería del TSJ – vemos que la devaluación monetaria se les escapó de las manos, que traspasó los límites de los índices inflacionarios y que no ha podido mejorar la calidad de vida de los venezolanos”, prosiguió.

¿Intereses ocultos?

La parlamentaria fue mucho más allá en sus cuestionamientos cuando comentó que no le sorprendería que estas medidas que afectaran la vida de la población venezolana que reside en esta parte del país, hayan sido promovidas por el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora.

“Lo único que queda en evidencia hasta ahora es el interés del gobierno venezolano de hacer negocios con medidas que solamente benefician intereses particulares. No nos extraña que esta sea una idea propuesta por el gobernador del Táchira, que siempre anda buscando un guiso”, aseguró.

“No nos extrañe que los amigos y los compadres de Vielma Mora estén de primeros en la lista para montar estas casas de cambio. Los tachirenses no somos tontos, sabemos que el gobernador siempre ha tenido intereses personales en todas las medidas económicas que se han tomado en la zona fronteriza”, agregó.

“Esperamos que la instalación de estas casas de cambio sea realmente para el provecho de la economía formal, para que se garantice el desarrollo de la economía binacional y la integración fronteriza, y no para lo que siempre se ha dejado en evidencia: que son para los intereses de los amigos, vecinos y compadres de los personeros del gobierno”, insistió.

Por último, la parlamentaria tachirense denunció que con estas medidas el gobierno lo que está haciendo es “es acribillar al pueblo para generar un estallido social y luego montar la patraña de los golpes y los autogolpes y toda esa cantidad de referencias golpistas que solamente quedan en la imaginación de ustedes”.

“Los únicos golpes que existen en Venezuela son los que el gobierno le da al estómago de las familias venezolanas que todos los días se levantan y no tienen cómo abastecer la canasta de alimentos para sus hijos”, concluyó.