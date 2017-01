Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 16, 2017 4:05 pm

María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) y experta en Derechos Humanos (DDHH), calificó como un acto de “irresponsabilidad”, las diversas acciones de la dirigencia política, agrupados tanto en el oficialismo como en la MUD quienes en su opinión “no representan a la mayoría”, por dedicarse a tomar decisiones en nombre del colectivo nacional al frente del ejercicio de los poderes, “dejando justamente por fuera a la mayoría de los venezolanos”.

Nota de prensa

Para la dirigente naranja, el país se encuentra sometido a un conjunto de incongruencias en materia de gobernabilidad de estilo “cantinflérico”, cuando la Asamblea Nacional por una parte, declara el abandono del cargo de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro, mientras éste, cumpliendo con la Constitución, de presentar la memoria y cuenta entre los diez días de instalada la AN lo hace, pero ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuya presidenta dijo no reconocer al Parlamento por una decisión constitucional, pero llama a la junta directiva del legislativo a que salga de desacato.

“Estamos en una situación bien particular en donde nadie se reconoce pero al mismo tiempo dan observaciones de todo tipo en forma bipolar sobre los poderes existentes. Si lo que dice tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional es cierto, entonces estamos en un estado de indefensión y no en un estado de derecho al haber instituciones que no funcionan y que no existen como tal en Venezuela”, puntualizó.

Advirtió que el tiempo transcurre y solo se agrava la situación económica y política sin que se vea en el corto plazo, opciones para encontrar una salida que beneficie a la mayoría. “¿De qué le sirve al pueblo venezolano que esta confrontación se mantenga? Venezuela no puede seguir en este sendero al que nos han llevado los responsables de los poderes públicos”.

46 aniversario del MAS

María Verdeal anunció que el acto del 46 aniversario del Movimiento al Socialismo, MAS a realizarse este jueves 19 en el Hotel President, servirá de escenario para el impulso de un Acuerdo nacional por Venezuela, movimiento en proceso que llama a todos los factores políticos, sociales y económicos al, “entendimiento y la construcción de la nueva Venezuela que todos no merecemos, con la inclusión de todas las fuerzas vivas del país”.