Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 16, 2017 12:07 pm

El presidente Nicolás Maduro, durante la presentación de la Memoria y Cuenta, señaló que en 2017 la revolución educativa se dedicará a fortalecer el Plan de la Patria como norte de los contenidos que se imparten en las aulas del país.

Nota de Prensa

Paola Bautista de Alema?n, directiva de la Fundación Juan Germán Roscio, alertó que esta declaración es un atentado en contra de las familias venezolanas e hizo un llamado a la resistencia educativa. “Alertamos que la tozudez ideológica de quienes nos gobiernan nos obliga a defender la conciencia de nuestros hijos. El Presidente de la República pretende institucionalizar el adoctrinamiento ideológico en todas las aulas del país. Este propósito viola la Constitución Nacional y nuestros derechos fundamentales”.

El Presidente de la República también hizo referencia al episodio de la defensa de la educación que tuvo como lema “Con mis hijos no se metan”. Indicó que en ese momento “sectores de la derecha” utilizaron a la educación para impulsar un golpe de estado y alertó sobre la activación de un movimiento similar en 2017.

“Defender la educación es un deber moral para toda familia venezolana. En 2001 la sociedad civil dio testimonio de lucha en defensa de la libertad de educación en el país y diecisiete años de acoso no han logrado mermar nuestro compromiso con la educación de calidad. Nicolás Maduro debe saber que el espíritu que reinó en 2001 se ha ampliado. Ahora no sólo nos mueven nuestros hijos, sino los hijos de toda Venezuela”, indicó Bautista de Alema?n.

La también militante de Primero Justicia señaló que “la durante la presentación de la Memoria y Cuenta el Presidente de la República no mencionó a los niños que se nos desmayan en las aulas por falta de alimentos, ignoró los sueldos de miseria que ganan nuestros maestros y olvidó a las familias que no pueden llevar a sus hijos a la escuela porque se les va el día sobreviviendo los embates del Socialismo. Nicolás Maduro cree que escondiendo las estadísticas elimina el sufrimiento y la pobreza. Frente a la palabra mentirosa debemos esgrimir la trágica verdad de la educación venezolana. La concepción educativa no democrática de la Revolución Bolivariana es el principal obstáculo para el desarrollo y la superación de la pobreza”.

Para finalizar, Paola Bautista de Alema?n indicó que es urgente que las familias se informen sobre cambio de Currículo de Educación Media que pretende ser impuesto con las resoluciones 0142 y 0143. “La familia venezolana será el muro de contención para los avances ideológicos en materia educativa. Debemos informarnos y organizarnos para defender la conciencia de nuestros hijos”.