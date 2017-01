Publicado en: Opinión

Ene 16, 2017 7:48 am

Me voy a referir fundamentalmente al Instituto de Previsión del Profesor que forma parte de la APUCV y al seguro SAMHOI de la UCV, pero bajo el supuesto de que los argumentos aquí formulados pueden ser extensibles a otros sistemas previsionales de salud de otras universidades autónomas o no.

Esto en ocasión de un reciente anuncio de la Viceministra del Min. Popo. de Educación Superior Eulalia Tabares sobre la entrega del seguro básico HCM de las universidades de Bs.200.000,oo a la empresa Seguros Horizonte dependiente del Min.de la Defensa, y suposible incidencia en la eliminación de los servicios previsionales de salud de las universidades tales como existe en la UCV que componen el sistema APUCV-IPP-SAMHOI.

Este acto, constituye una nueva agresión a las universidades en la medida en que se les sustrae este básico que incide sobre las primas y lo entrega de manera inconsulta a una empresa de seguro que sólo permitiría el acceso de los profesores a Clínicas tipo B hacia abajo, con lo que se crean problemas tales como el hecho de no poder acceder en caso de necesidad a Clínicas tipo A y de que se van a presentar problemas de sincronización operacional entre los dos seguros generando la dificultad al profesor en el uso del complemento de SAMHOI.

Esto nos coloca en una posición de desvalimiento en tanto que la resolución del MPPEUCYT, pone en peligro todo el sistema de seguridad social, que ha costado muchísimo construir a partir de las luchas gremiales de los profesores desde 1958. El régimen en lugar de buscar el acuerdo y posibilitar el fortalecimiento del sistema actual, que dicho sea de paso está financiado en un alto porcentaje por el propio profesor, decide desestabilizarlo con una maniobra injustificada entregando las pólizas de HCM a una empresa ineficiente que no aporta nada a la seguridad de los profesores y sus familias.

Por tanto, es necesario cerrar filas en torno al gremio y al sistema de seguridad APUCV-IPP-SAMHOI, que nos ha protegido hasta ahora a pesar de las atroces circunstancias que vive el país. Es verdad, que existen muchas críticas sobre este sistema pero no hay que perder de vista que las dificultades que confronta el sistema previsional son ocasionadas no por fallas gerenciales de su directiva sino por las condiciones externas de mercado donde la hiperinflación, la escases y desabastecimiento de insumos, implementos y medicinas generan graves dificultades a la operación de cualquier organización pero al IPP-SAMHOI en particular que es el asunto que estamos tratando. Hemos contado con la voluntad firme e indeclinable de la Junta Directiva de la APUCV de defender el gremio y el sistema de salud que a pesar de todo funciona, nos protege, nos da garantías de asistencia frente a un sistema de salud pública gravemente deteriorado (por no decir inexistente) y a un sistema privado de salud inaccesible por sus elevados costos.

Es el sistema IPP-SAMHOI hoy por hoy es lo único que puede justificar (además de las obvias vocaciones) desde el punto de vista de alguna retribución de nuestra labor la presencia de muchos profesores en la universidad y que ha contenido que se acelere la velocidad de la deserción de la docencia universitaria. Es por ello que debemos autoconvocarnos a defender este sistema que es nuestro, que lo creamos nosotros con nuestras luchas, que lo financiamos con salarios inexistentes y que no debemos dejar que nos lo arrebate una camarilla gobernante que acabado con todo nuestro sistema de remuneraciones sociales y académicas. Pero no sólo debemos renovar la lucha por su mantenimiento sino por su mejoramiento por arrancarle al régimen nuevas formas de mejorar el sistema y volver a conquistar nuestra condición de asalariados. Esta acción, por supuesto, sólo es posible realizarla de manera eficiente en el marco de la lucha por la conquista de un sistema democrático que es el único que garantiza la UNIVERSIDAD LIBRE, autónoma, democrática y plural con libertad de pensamiento.

