Publicado en: Opinión

Ene 16, 2017 7:50 am

Venezuela parece un país de comiquita, definitivamente los ciudadanos no sabemos qué pensar, estamos como enloquecidos y en consecuencia desatinados, caminamos sin rumbo, sin dirección. El país luce como un centro de reclusión para enfermos mentales, desatendido, abandonado, sin psiquiatras ni director. ¿Alguien entiende en qué andamos?

El presidente Nicolás Maduro proporcionó salutación de fin e inicio de año, cambió y nombró gabinete ministerial no para mejor sino para peor, llamó al diálogo como fórmula demagógica porque en su régimen no hay diálogos sino órdenes y contraórdenes, y tras mucho desplegar proclamas sobre la paz, la democracia y la revolución, casi de inmediato desató un avalancha de allanamientos, persecuciones, arrestos, lamentos de golpes de estado y los arsenales que siempre tienen, según el oficialismo, sus allanados. Como el cangrejo, caminando hacia atrás

Este 9 de enero de 2017 en horas de la tarde, en una sesión parlamentaria con reservas, 106 diputados aprobaron a mano alzada, con vehemencia, alegría patria y decisión, la declaración de abandono de su cargo por el Presidente, y, en consecuencia, vacante. No queda claro si la Asamblea Nacional tiene o no facultad constitucional, pero es un acto de fuerza y de ejercicio de calidad legislativa, de empeño y dejar claro que no todo está perdido, que puede que la MUD esté resfriada, con gripe y fiebre, pero el Parlamento funciona. Los mismos colectivos violentos maduristas, atacando a diputados e instalaciones del Hospital Vargas y su prestigiosa Escuela de Medicina, les dieron la razón.

Ahora bien, la decisión parlamentaria que se aprueba como respuesta a los abusos y tangentes comunistas del ex presidente Maduro, no fue, hasta donde sabemos, publicada legalmente en los medios de comunicación, ni enviada a las embajadas acreditadas en Venezuela (incluyendo las de Cuba, Nicaragua. Ecuador y Bolivia, que se enteren), ni a los parlamentos del mundo, ni a los organismos internacionales, OEA, ONU y otros. Es decir, un hecho tan notablemente relevante y transcendental, no fue oficialmente comunicado al mundo, ¿qué están esperando, mataron el tigre y le temen al cuero?

El texto oficial de la decisión ni siquiera fue enviado a los poderes públicos endógenos, es decir, al Consejo Nacional Electoral, a la Defensoría del Pueblo a ver qué responde el tocayo del nuevo vice, ni a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría General ni al Tribunal Supremo de Justicia, todos ellos poderes públicos constitucionales que, aunque sean obedientes y hasta sumisos al Poder Ejecutivo, deben ser informados de una decisión tan importante y significativa del Poder Legislativo. ¿Por qué esto no se hizo, será un error involuntario o voluntario? Los maduristas, por su parte, sí se ocuparon de acudir corriendo al TSJ para pedir la suspensión de la medida.

Se supone que hay un presidente interino -Vicepresidente Ejecutivo- por 30 días, mientras el CNE convoca nuevas elecciones como reza la Constitución. Es decir, Maduro no es el Presidente, es ex presidente, pero sigue encadenando radio y televisión, continúa ejerciendo el cargo al frente del Poder Ejecutivo, viaja como Presidente a Nicaragua y recibe honores de Jefe de Estado, se reúne, hace discursos y actúa como tal, y, hasta donde sabemos, la Asamblea Nacional que lo declaró en abandono de su cargo no dice nada y, por el contrario, ha sido declarada una vez más en desacato, reiterando no válidas sus decisiones y, en consecuencia, la actual directiva parlamentaria no es reconocida por el régimen.

¿Es que acaso lo decidido por la Asamblea Nacional es mentira, o no se acata, o se está usurpando el cargo presidencial? ¿Quiere decir que la Asamblea Nacional no tiene el poderío para hacer valer sus decisiones? Siendo así, entonces lo correcto, lo honesto, lo lógico es cesar, finalizar sus funciones con el pretexto de su imposible aplicación. Lo que mal empieza mal acaba. O peor.

Aún más, la oposición sigue reconociendo al ex-presidente Nicolás Maduro como Presidente cuando se refiere a él como tal y declara que no irá al diálogo si el Gobierno no cumple -la misma queja y acusación que ya se hacen poco originales pero sí compartidas por un régimen que reprocha lo mismo a la MUD, y por la Iglesia que se los reclama a ambos.

La oposición critica a Maduro por su viaje, denuncia al Gobierno madurista como dictadura, expresa que se viola la Constitución al no presentar la memoria y cuenta en la Asamblea Nacional y hacerlo en el Tribunal Supremo de Justicia; que mostró el domingo 15 con bombos y platillos, ataviado con la Banda presidencial, donde realizo anuncios, con asistencia de embajadores, diversas personalidades, hasta la sorpresiva y muy lamentable presencia del Nuncio Aldo Giordano, legitimando la presidencia del ex presidente, dejando mal a la Conferencia Episcopal y al Arzobispo de Barquisimeto. ¿Qué locura es esa? No se emite ningún comunicado oficial estableciendo una posición contundente, sin titubeos. Serie de incongruencias, irregularidades, contradicciones y silencios que definitivamente tiene confundidos a los ciudadanos, ya abrumadoramente golpeados por el enredo gubernamental, las dudas sobre la moneda y la hambruna generalizada. ¿Han visto el video que están difundiendo de un hombre despellejando el cadáver de un perro para comérselo?

Hay que ponerle seriedad al asunto, recuperar la confianza y sensatez, el país no está para juegos ni para incongruencias, la gente se está muriendo de hambre y quien se logra salvar, fallece por falta de medicinas. El 2017 ha comenzado con un ambiente tenso, brumoso y al madurismo cada vez se le entiende menos. No hay forma de comprender la insania mental. O se cura o no se cura. Da miedo pensar cómo acabará lo que tan mal está empezando.

En consecuencia, la oposición ciudadana, es decir, casi el 80% del país, debe asumir con mucha formalidad y mesura la circunstancia actual, comenzando por hacer valer la decisión legislativa y en lo adelante dirigiéndose a Nicolás Maduro como lo declararon, ex presidente.

Sería una buena bandera para empezar el nuevo camino de terror que está marcando el Gobierno.

@ArmandoMartini