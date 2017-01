Ene 16, 2017 5:38 pm

Este lunes se registró un tiroteo en la ciudad de Miami (EEUU), en el Martin Luther King Jr. Memorial Park, con varios heridos hasta ahora, según reportan en redes sociales.

Según medios locales se escucharon entre cuatro y seis disparos.

Las autoridades están en búsqueda del tirador.

BREAKING: Multiple People Shot at Martin Luther King Jr. Celebration in Miami – https://t.co/bVuR5wgxC8 pic.twitter.com/kTc7xjdgjJ

DEVELOPING: Multiple people wounded in shooting at MLK park in Miami – https://t.co/bVuR5wgxC8 pic.twitter.com/MJQLXAXvUM

Happening Now: Police Searching For Gunman After Shooting at #MLKDay Celebration In Miami – https://t.co/bVuR5wgxC8 pic.twitter.com/MFnu8YgKTH

— Breaking911 (@Breaking911) 16 de enero de 2017