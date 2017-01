Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 16, 2017

Como un acto de abandono y cobardía catalogó este lunes Roberto Smith, a la memoria y cuenta presentada ante sus socios, acólitos y seguidores de Nicolás Maduro, en el Tribunal Supremo de Justicia, y ratificó que “un demócrata no le teme al pueblo, entonces si un Presidente desconoce a la Asamblea Nacional, legítima y electa por el voto popular, y no concurre a la presentación del mensaje ante el organismo constitucionalmente dispuesto para ello; es que simplemente existe temor. Por tanto podemos concluir que Maduro le teme al pueblo”.

Explica el dirigente de Voluntad Popular que “Maduro no habló del 800% de inflación en el país, de las decenas de venezolanos que comen de la basura, de los miles de homicidios que ocurren por un hampa desatada y sin control, de los millones de dólares que los propios ex ministros chavistas dicen que se dilapidaron y se robaron, del inmenso fracaso de una bolsa de comida que llega a unos pocos, de las miles de empresas cerradas por persecución y erradas políticas económicas, del estado de nuestros hospitales, del abandono de la producción agrícola por la ausencia de seguridad para el campesino, de la falta de gerencia de sus gobernadores que tienen la infraestructura del país en el piso”.

Roberto Smith, doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard, y egresado de la Universidad Simón Bolívar explica que Nicolás Maduro “está fuera de la constitución, desconoce al pueblo, niega salidas electorales, persigue a la disidencia, mantiene cientos de presos políticos, y fundamentalmente dejó de ser demócrata. La salida se resumen en; presión popular, calle, desobediencia cívica y resistencia.”