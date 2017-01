Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 17, 2017

Este martes la Asamblea Nacional convocó a una sesión especial para debatir la nueva prórroga inconstitucional del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. En el que se aprobó:

1.- Desaprobar decreto 26667 publicado en gaceta 41074.

2.- Denunciar que el decreto profundiza la alteración del orden constitucional y democrático.

3.- Instar a las organizaciones de la ONU, OEA y órganos del Mercosur y Unasur para que contribuyan junto a la AN y pueblo venezolano a poner freno al desmatelamiento de la democracia que se está llevando a cabo por parte del Gobierno.

4. Divulgar el acuerdo

El diputado José Guerra abrió el debate denunciando que detrás de apertura de las casas de cambio en la frontera hay un “guiso” en el que está involucrado el gobernador del estado Táchira.

Igualmente, Guerra aseguró que “este Decreto es simplemente para profundizar un modelo, según el cual 7/10 personas entrarán en situación de pobreza”.

Por su parte, el diputado de Acción Democrática Luis Silva, indicó que “Maduro gobernó 2014 y 2015 con Ley Habilitante y en 2016 el TSJ anuló reforma a Ley del BCV”. Por lo que a su juicio este Decreto es una trampa para regalar la riqueza del Arco Minero y seguir robando al pueblo.

“Maduro ha violado más de 20 leyes con este Decreto. El hambre fue la responsable de los disturbios en Bolívar”, agregó Silva.

Del mismo modo, el parlamentario zuliano José Luis Pirela afirmó que “el Decreto de Emergencia Económica no tiene validez si no es votado por está AN independientemente de lo que sentencie el TSJ”.

Por su parte, Luis Stefanelli indicó que “este Decreto es una medida de un Presidente de facto e ilegítimo que ejerce violando la Constitución”.