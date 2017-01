Publicado en: En la Calle

Ene 17, 2017 6:11 am

Para “fortalecer la frontera de paz y defender el valor de la moneda nacional”, este martes fueron abiertas en Táchira inicialmente tres casas de cambio, dos de ellas en San Cristóbal y una en San Antonio, municipio Bolívar, autorizadas por la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban), en las cuales se canjeará a personas naturales un máximo equivalente a 200 dólares en efectivo y 300 dólares por transferencia electrónica, tomando como referencia el valor de la divisa americana fijada por el Banco de Colombia, es decir, 2.937 pesos, aunque no se sabe aún la periodicidad del proceso de compraventa de manera legal. Así lo reseña lanacionweb.com

Desde la sede de Italcambio en la calle 12 de Barrio Obrero, cerca de la Residencia de Gobernadores, el mandatario regional, José Vielma Mora, explicó que: “Como punto de referencia, cuando se trate de efectivo, se está ofertando de acuerdo con el valor del dólar americano en la República de Colombia, es decir 2.937 pesos por dólar. Esto se multiplica por 200 dólares americanos y eso da 587 mil 400 pesos colombianos; quiere decir que hay que tener en efectivo 146 mil 850 bolívares, para recibir el monto mencionado”.

En el caso de transferencia, especificó: “Son 300 dólares como referencia, que se multiplican por 2.937 dólares colombianos y eso da 881 mil 100 pesos colombianos, es decir, hay que tener 220 mil 275 bolívares para hacer el canje”

“No estamos haciéndole daño a nadie. Estamos, en caso contrario, incentivando el sector industrial para que pueda disfrutar de una economía sana”, recalcó Vielma Mora.

Con los montos explicados, aclaró que “respetamos a Colombia, por supuesto, ofertaremos a las personas naturales y deben venir a las casas de cambio personalmente, no pueden mandar un documento registrado ni notariado; no hay ningún tipo de excusa, debe venir la persona con la cédula de identidad y una fotocopia, copia del RIF, recibo de servicio público, a nombre del solicitante, y la última declaración del ISLR”.

Precisó que, por ahora, “aplicaremos la medida para la compra y venta legal de bolívares y pesos colombianos; iremos perfeccionando, para lo cual se trasladará, este martes o a más tardar el miércoles, a Caracas y en reuniones responderá a las inquietudes planteadas por el Ministerio de Finanzas y la Sudeban, para así determinar cuál es el monto y cuántas veces una misma persona natural puede comprar pesos colombianos con bolívares, bajo una tasa de referencia del dólar americano en el vecino país”.

Precisó que no se adjudicarán los 500 dólares a una sola persona el mismo día, es decir, 200 en efectivo y 300 en transferencia electrónica.

También dijo que no será solamente Italcambio la agencia que se activará, ya que las ocho previstas serán insuficientes. “Italcambio es la primera porque es la más antigua y está dando la pauta, pero pido que no la agarren con ella, porque aquí cuando alguien trabaja con el Gobierno lo señalan, pero si esta fuera una empresa del señor Sergio Vergara o de la alcaldesa no dirían nada”.

Destacó además que, luego de sostener reuniones en Caracas esta semana, aclarará las dudas que queden sobre el sistema recién implementado. No obstante, recalcó que “el Táchira será foco financiero de transparencia y celeridad del respeto al peso colombiano, pero dándole justo valor al bolívar venezolano”.

Insistió en que: “No son casas de cambio improvisadas, ni de amigos del Gobierno; por primera vez el Gobierno las usará para desmovilizar a los paramilitares y a los enemigos de la patria…las agencias autorizadas serán transparentes”, de allí que advirtió que quienes “se presten para actos irregulares serán sancionados con todo el peso de la ley”.

—El gobernador no tiene casas de cambio. Tengo la voluntad de trabajar en forma transparente por la frontera colombo-venezolana, y los que estamos en el Táchira deberíamos felicitarnos porque tenemos la oportunidad de vida de fortalecer nuestro signo monetario. Aquí lo que importa es el bolívar, y que el poder adquisitivo de los venezolanos y los tachirenses valga o junte valor con respecto al peso colombiano, que tiene de referencia el Banco de Colombia -explicó Vielma Mora-.

Más adelante resaltó el mandatario regional que: “Sobre Venezuela cae ahora un gran peso; ¿cuál es?, que Colombia subió el IVA a 19 %, aquí es de 10 %, si usted paga con tarjeta de débito o crédito, sí es normal, a 12 %, esos siete u ocho puntos pegan fuerte en economía”.

Además, enfatizó en que. “El 4 por mil del impuesto en Colombia, el impuesto al patrimonio y otros que allá han colocado este año impactan; lo digo hoy, la crisis económica de Colombia es muy fuerte, y tenemos que apoyar al vecino país para que salga de eso; no como hacen otros, que quieren crear información desvirtuada contra nuestro país”.

“La ONIF irá contra los tramposos”

“Hay que destacar que en el Táchira tenemos desde hace 21 días la Oficina Nacional de Investigación Financiera (ONIF), con el objeto de evitar cualquier intento de blanqueo de capitales, lavado de dinero, y que ninguna persona se deje embaucar”.

Comentó que “iniciaremos con personas naturale,s pero después de perfeccionar los mecanismos se iría con las personas jurídicas. Por ahora solo atenderemos a los de a pie, a quienes les hacen falta pesos colombianos para comprar una medicina, hacer compras en Colombia, pero que su dinero no se devalúe y tenga un peso importante en Venezuela, pero con mucho respeto también en Colombia”.

— A propósito de la Fiss, ¿si hay personas del vecino país que quieren vender sus pesos y comprar, lo pueden hacer?

— Todos los hermanos colombianos pueden venir a las casas de cambio a ofertar o vender sus pesos colombianos, aquí se los vamos a pagar muy bien y, por supuesto, no tendrán ningún tipo de situación de miedo, porque está la ONIF capturando a los tramposos que intenten desviar este mecanismo -expuso-.

“La fuente de financiamiento será el BCV”

Al ser consultado sobre la fuente de procedencia de las divisas que serán canjeadas en las casas de cambio, indicó que: “Excelente pregunta. El Banco Central de Venezuela será la fuente de financiamiento, allí tenemos cualquier cantidad de millones de pesos colombianos y de otras monedas extranjeras, están en las bóvedas”.

Además destacó que: “Venezuela durante mucho tiempo vendió alimentos a Colombia, y tenemos en nuestro poder muchos millones de pesos colombianos, pero ahora hemos recibido ofertas de personas que tienen pesos, para hacerles transferencias en bolívares, y eso lo estaremos manejando”.

“Venezuela tiene establecimientos importantes para tener las divisas. De todas maneras, por los momentos, esta divisa que está ahorita en 4 pesos por bolívar, por supuesto seguirá ofertándose y se irá comportando de acuerdo con los lineamientos del mercado”, aseveró.

Llaman a los 17 operadores cambiarios

Respecto a los operadores cambiarios, refirió que tienen una demanda en el TSJ. “El secretario general de Gobierno encargado, Luis Díaz, los ha asistido, les ha acompañado al TSJ para solucionar su problema. Hay 17 de ellos en frontera, queremos ayudarlos. El jueves tendremos una reunión con este sector. Queremos que todo se maneje con transparencia y bajo el rigor de Sudeban”.

“El gobernador Vielma Mora no recomienda casas de cambio, tienen que ir a Sudeban, y se requieren por lo menos diez socios para conformar una casa de cambio, informar dónde tienen los recursos y hay una evaluación diaria de cómo se compran y se venden esos pesos en bolívares venezolanos, para poder tener un estatus. Y cuando haya una referencia importante de nombre y apellido, en cualquier momento se le puede investigar a la persona natural, y después jurídica, que recibe esos pesos colombianos subsidiados en bolívares por nuestro gobierno” .

“Se mantiene venta de combustible en pesos”

Ratificó también el mandatario regional que “la propuesta de venta de combustible en pesos se mantiene”, y adelantó que se le venderán buques de combustible al vecino país”, información que darán las autoridades del Ministerio de Energía y Minas. “Queremos venderle a Colombia todo el combustible que requiera, pero de manera transparente, no queremos alimentar a bandas criminales”.

— Vimos las reacciones del presidente y amigo Juan Manuel Santos y de la canciller colombiana, que admiramos y respetamos, pero nosotros les vamos a vender gasolina y gasoil en Venezuela en pesos colombianos, porque ellos no pueden aguantar un subsidio, como lo hace Venezuela -acentuó Vielma Mora-.

Añadió que: “Y aquí tendremos que redoblar el paso, desde anoche estamos en Guarumito, porque estamos luchando contra mafias y bandas criminales. De hecho, me informaron que hubo un enfrentamiento, quemaron una Toyota de la GN; eso es para demostrar que estamos en lo cierto. Las vocerías, lo iracundas que se ponen las autoridades colombianas, quieren decir que Vielma Mora tenía razón”.

— Esta acciones emprendidas y avaladas por el Gobierno nacional son para bien del poder adquisitivo del pueblo, para luchar contra las mafias que me odian, los narcotraficantes que no me quieren ver vivo y los paramilitares, pero el pueblo lo sabe, desde el más rico hasta el más humilde, que estoy en la batalla permanente para rescatar nuestro bolívar y para levantar al Táchira como potencia productiva -sentenció-.

¿Qué pasos se deben seguir?

Ingrese a www.italcambio.com y regístrese como usuario.

Reúna los siguientes requisitos: Cédula original y laminada y una copia, copia del RIF, recibo de servicio público, a nombre del solicitante, y declaración del ISLR.

Diríjase a una de las tres agencias de Italcambio con los requisitos.

Espere su cita para proceder a efectuar el canje de bolívares por pesos u otras monedas extranjeras.