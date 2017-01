Ene 17, 2017 8:59 am

(deInmediato) FMI recortó proyecciones económicas para América Latina a 1,2%.- En su revisión trimestral del Panorama Económico Mundial, la entidad señaló que las expectativas para este desempeño están marcadas por la “particular incertidumbre” sobre las políticas del gobierno de Donald Trump, que asumirá el poder el viernes próximo. En ese escenario marcado por la incertidumbre, el FMI destacó especialmente las señales evidentes de un aumento del proteccionismo en el comercio internacional. De acuerdo con el FMI, la economía mundial terminará 2017 con crecimiento de 3,4% y de 3,6% en 2018, como había expresado en octubre. América Latina a la baja. En su revisión del panorama económico mundial, el FMI revisó a la baja sus expectativas del desempeño económico de América Latina. De acuerdo con la nueva previsión, América Latina deberá crecer en 2017 un 1,2%, 0,4 punto porcentual por debajo de lo previsto en octubre pasado, y 2,1% en el próximo año. Este cuadro latinoamericano, señaló el FMI, se apoya en parte en “una menor expectativa de recuperación a corto plazo de Argentina y Brasil”, países que mostraron en el segundo semestre de 2016 “cifras de crecimiento que defraudaron las expectativas”. En el caso de Brasil, el FMI prevé que el gigante sudamericano cerrará este año con crecimiento de 0,2%, una revisión a la baja de 0,3 punto porcentual. La entidad no modificó su expectativa de avance de 1,5% en el próximo año. Pero en esa revisión a la baja el FMI consideró también las “vientos en contra más fuertes” que enfrenta México a raíz de la incertidumbre por las políticas económicas a ser adoptadas por Trump en Estados Unidos. Por eso, el FMI rebajó en 0,6 puntos porcentuales su expectativa del desempeño económico de México para este año y el próximo, y ahora espera un crecimiento de 1,7% en 2017 y de 2% en 2018. Aún antes de asumir el poder, Trump inició una frontal ofensiva contra industrias automotrices estadounidenses (o filiales de firmas extranjeras, como Toyota) por hacer inversiones en plantas de ensamblaje en México destinadas al mercado estadounidense. Según el FMI, la rebaja de la expectativa del desempeño latinoamericano este año también se debe al “deterioro ininterrumpido de la situación en Venezuela”.

Primera ministra británica buscará “Brexit duro” en conversaciones con UE.– Reino Unido no buscará un acuerdo de “Brexit” que lo deje ” mitad dentro y mitad fuera” de la Unión Europea, dirá el martes la primera ministra británica, Theresa May, en un discurso en que establecerá sus prioridades para las negociaciones, que indican que está preparada para salir del mercado común.La libra esterlina, que ha cotizado en mínimos frente al dólar por más de tres décadas, se recuperó levemente el martes antes de su discurso previsto para las 1145 GMT, mientras que las acciones operaban mayormente a la baja porque los inversores temían que May presentara planes para un “Brexit duro”. “Buscamos una asociación nueva e igualitaria entre una Gran Bretaña global, independiente y autónoma, y nuestros amigos en la Unión Europea”, dirá May ante una audiencia de diplomáticos extranjeros y el propio equipo negociador del “Brexit” de Reino Unido. La decisión de los británicos de salir del bloque abrió un gran número de interrogantes sobre inmigración y los derechos futuros de los muchos ciudadanos europeos que ya viven en Reino Unido, si los exportadores mantendrán un acceso con arancel cero al mercado común europeo y si los bancos británicos aún podrán servir a clientes continentales.

Presidente de China defenderá globalización en discurso en el Foro Económico Mundial.- El presidente de China, Xi Jinping, defenderá el martes la globalización frente a una creciente hostilidad pública en Occidente en un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) donde subrayará el rol global cada vez más importante de Pekín. La aparición de Xi, la primera que realiza un líder chino en la cita anual de líderes políticos, CEOs y banqueros en Davos, viene en momentos en que el rol que Estados Unidos para la cooperación multilateral en temas como el comercio y el cambio climático está en duda tras la elección como presidente de Donald Trump. Europa, por su parte, está enfocada en sus propios problemas, desde el “Brexit” y los ataques de milicianos a una serie de las elecciones este año en la que los candidatos antiglobalización podrían anotar ganancias. Esto ha dejado un vacío que China parece deseosa de llenar. “No es casualidad que Xi haya elegido este año para hacer el viaje a la montaña mágica”, dijo Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group, una consultora de riesgo político en Estados Unidos. Más de medio decena de figuras chinas de alto nivel estarán en Davos esta semana, mucho más que en años anteriores. Y un gran número de sesiones se centrarán en Asia, incluyendo una titulada “Asia Toma La Delantera”. El fundador del FEM, Klaus Schwab, dijo que la presencia de Xi es una señal de la transición de un mundo unipolar dominado por Estados Unidos a un sistema más multipolar en el que las potencias emergentes como China tendrán que dar un paso adelante y jugar un papel más importante. “Podemos esperar que China en este nuevo mundo asuma un rol de liderazgo receptivo y responsable”, dijo Schwab a Reuters. “Así que, en cierto modo, es muy simbólico tener al presidente de China aquí”, agregó

China fijará objetivo de crecimiento económico en torno al 6,5 pct en 2017.- China rebajará su objetivo de crecimiento económico para 2017 a alrededor del 6,5 por ciento frente al 6,5-7 por ciento del año pasado, dijeron fuentes, reforzando un cambio en política desde el respaldo al crecimiento a un impulso reformista para contener los riesgos de la deuda y la construcción. El objetivo propuesto fue respaldado por los principales líderes en la Conferencia Económica Central de Trabajo celebrada a mediados de diciembre, según cuatro fuentes conocedoras del resultado del encuentro. “El objetivo será de alrededor del 6,5 por ciento, lo que indica que es aceptable un crecimiento algo menor”, comentó una de las fuentes, un asesor de política. La Oficina de Información del Consejo Estatal, la división de relaciones públicas del Gobierno, declinó hacer comentarios. El objetivo de crecimiento para 2017 será anunciado de forma oficial en la reunión anual del Congreso Nacional Popular -el parlamento del país- a principios de marzo. La segunda mayor economía mundial creció probablemente alrededor del 6,7 por ciento el año pasado -en la mitad del rango objetivo del Gobierno-, pero se enfrenta a crecientes incertidumbres en 2017, indicó el director de la agencia de planificación estatal de China el 10 de enero. Las medidas de estímulo -evidentes en el récord de préstamos de los bancos en su mayoría estatales y el aumento del gasto estatal- elevaron los temores entre los máximos líderes sobre los altos niveles de deuda y un sobrecalentamiento del mercado inmobiliario, que podrían amenazar la estabilidad financiera si no son enfrentados, comentaron las fuentes. De acuerdo a la posición “prudente y neutral” recientemente anunciada por el Banco Central, se espera un alza de las tasas de interés para ayudar a frenar las laxas condiciones de crédito, que deberían apoyar también al debilitado yuan, dijeron las fuentes. “Hicieron más énfasis en el control de los riesgos y la política monetaria podría ajustarse algo más”, indicó una segunda fuente, aunque calificó el cambio como una “afinación” antes de una importante reunión de partido en el otoño boreal en la que será relevada la cúpula dirigente. “Quieren mantener estable el crecimiento económico antes del 19 congreso del partido”, afirmó la fuente. Los líderes máximos han prometido lidiar con el crecimiento de burbujas de activos en 2017 y dar una mayor importancia a la prevención de los riesgos financieros, mientras mantienen a la economía en un sendero de crecimiento estable y saludable. Los bancos chinos entregaron un récord de 12,56 billones de yuanes (1,82 billones de dólares) en préstamos en 2016, después de que el Gobierno animó a generar un estímulo más alimentado en el crédito para cumplir con su objetivo de crecimiento económico, pese a los temores sobre los riesgos de un repunte explosivo en la deuda. La economía necesita crecer al menos un 6,5 por ciento entre 2016 y 2020 para cumplir con los objetivos de Pekín de duplicar el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita para 2020 desde los niveles de 2010.

Polémicas de Trump con China y OTAN llevan oro a máximos desde noviembre.- Los precios del oro tocaron el lunes su nivel más alto en más de siete semanas a partir de compras impulsadas por la incertidumbre política generada por las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la OTAN y China. * El oro al contado ganó un 0,5 por ciento, a 1.202,8 dólares la onza, tras subir más temprano a 1.207,86 dólares, su precio más alto desde el 23 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos subieron un 0,5 por ciento, a 1.202,6 dólares la onza. * La semana pasada, Trump dijo que la política de “una sola China” para Taiwán estaba abierta a negociación. El lunes, dos periódicos chinos influyentes advirtieron que el Gobierno chino se “quitaría los guantes” y actuaría con firmeza si el empresario continúa sus provocaciones respecto a la isla. * A los inversores también les inquietaron las declaraciones de Trump sobre la OTAN, organización a la que calificó de “obsoleta”. * “Está la pelea entre China y Estados Unidos por Taiwán. Trump ha estado hablando con Taiwán, algo que no gusta a los chinos. Sus comentarios sobre la OTAN fueron vistos como negativos también”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer. * La fortaleza del dólar presionó al oro en los últimos meses, encareciéndolo para los tenedores de otras divisas. Los rendimientos más bajos de los bonos estadounidenses incrementan el atractivo del oro como activo libre de riesgos. * Mucho dependerá de Trump y sus planes para la economía estadounidense tras su llegada a la Casa Blanca el viernes, pero los analistas esperan en general tasas de interés más altas este año para fortalecer al dólar, limitando las ganancias del oro. * En cuanto a otros metales preciosos, la plata ganó un 0,2 por ciento, a 16,76 dólares la onza. El platino perdió un 0,5 por ciento, a 978 dólares la onza, y el paladio bajó un 0,7 por ciento, a 744 dólares por onza.

Colombia reporta segunda captura por sobornos de constructora brasileña Odebrecht.- Colombia capturó a un ex senador acusado de recibir 4,6 millones de dólares de la brasileña Odebrecht como soborno para asegurar la adjudicación de un contrato para la construcción de una autopista, en el segundo arresto en el país en el marco del escándalo de corrupción, informó el domingo la Fiscalía General. El organismo estableció que la sucursal en Colombia de la firma Odebrecht contrató en agosto de 2013 a Otto Nicolás Bula Bula, mediante la modalidad de “honorarios por resultado o cuota de éxito”, con el objeto de que se otorgara el contrato de la vía Ocaña-Gamarra a la Concesionaria Ruta del Sol, consorcio del que hace parte la constructora brasileña. “Por esta gestión, Odebrecht efectuó pagos desde Brasil por 4,6 millones de dólares, que fueron fraccionados. Con las evidencias que se poseen en este caso, el fiscal de conocimiento imputará al señor Otto Bula los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares”, precisó la Fiscalía General en un comunicado. La semana pasada la fiscalía capturó a Gabriel García, acusado recibir un soborno de 6,5 millones de dólares en el 2009 aprovechando su cargo como director de un organismo encargado de manejar las concesiones viales y posteriormente como viceministro de Transporte en el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe. Bula, capturado el sábado y quien llegó al Senado en el 2000 en una lista del Partido Liberal, fue acusado en el pasado de vínculos con el narcotráfico y con grupos paramilitares de ultraderecha que enfrentaban a la guerrilla izquierdista en medio de un violento conflicto armado que ha dejado más de 220.000 muertos. La constructora se declaró culpable en diciembre en una corte de Estados Unidos por violar normas contra sobornos, como resultado de una investigación en Brasil sobre una extensa red de corrupción entre 2001 y 2016 que pagó unos 439 millones de dólares a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en varios países de América Latina. En Colombia, la denominada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se aseguró contratos de obras públicas entre el 2009 y el 2014 abonando más de 11 millones de dólares en pagos irregulares, que resultaron en operaciones que generaron beneficios superiores a los 50 millones de dólares. Odebrecht acordó pagar 11 millones de dólares como reparación del daño causado a la administración pública de Colombia, donde podría quedar inhabilitada para licitar obras públicas y obligada a entregar los contratos que ejecuta actualmente.

La confianza inversora en Alemania sube en enero por la mejora de la situación en Europa.-La confianza a medio plazo del inversor en la economía alemana subió en enero por la mejora de la situación en los países europeos, que ha sorprendido a muchos. El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) informó hoy de que su índice de confianza inversora en Alemania mejoró en enero 2,8 puntos, hasta 16,6 puntos, frente al mes anterior. “El ligero incremento del indicador de confianza inversora del ZEW se debe principalmente a que ha mejorado la situación económica en los países europeos”, según el presidente del ZEW, Achim Wambach. Las cifras de crecimiento de Alemania en 2016 y de la producción industrial de la zona del euro en noviembre han sorprendido a muchos, añadió Wambach. “Esta mejora de las expectativas también puede verse como confianza en el 2017”, dijo Wambach. La valoración de la situación actual en Alemania subió significativamente 13,8 puntos, hasta 77,3 puntos, valor que se superó por ultima vez en julio de 2011.

La banca española anticipa un “endurecimiento” en la concesión de hipotecas.-La demanda de hipotecas se mantiene sin cambios, por las mejores perspectivas del mercado, el alza de la confianza del consumidor, y el descenso de los tipos de interés. Los bancos españoles auguran un “cierto endurecimiento” de los créditos para la adquisición de vivienda en este trimestre, a diferencia de lo que prevén que ocurra en el segmento de sociedades y en los préstamos a hogares para consumo y otros fines, que previsiblemente se mantendrán sin cambios. Así se recoge en la Encuesta sobre Préstamos bancarios en España relativa a enero de 2017, publicada hoy por el Banco de España. Según los resultados de esta encuesta, en el cuarto trimestre de 2016 los criterios de aprobación de préstamos a empresas no variaron en España, mientras que en el segmento de la financiación a las familias para la adquisición de vivienda se apreció un ligero endurecimiento. En el caso de los préstamos destinados a los hogares para consumo y otros fines se vivió una relajación de la oferta. Además, se redujo la demanda de crédito por parte de sociedades y familias para consumo. La demanda de crédito de los hogares para adquisición de vivienda se mantuvo sin cambios debido a las mejores perspectivas del mercado y a la mayor confianza de los consumidores, además del descenso en el nivel general de los tipos de interés. Cambio de tendencia.Sin embargo, esta tendencia cambiará en el semestre en curso, ya que las entidades apuntan a un endurecimiento de los créditos para la adquisición de vivienda. Precisamente, el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, explicó a Europa Press que las hipotecas se encarecerán en España en el “corto plazo” tras las sentencias que obligan a las entidades a asumir parte de los gastos en la formalización de los préstamos destinados a la compra de vivienda, que se suma al imperativo de devolver los intereses cobrados de más por las cláusulas suelo. La sentencia del Tribunal de Justicia europeo se hizo pública en diciembre. Emisiones de deuda. Más allá de las condiciones futuras de los créditos, la encuesta apunta a una “cierta mejoría” en los mercados de emisión de deuda a largo plazo en los tres primeros meses de 2017, además de en el monetario y en la capacidad para transferir riesgo de crédito fuera de balance. Por otra parte, ven un ligero aumento del tamaño total del balance como de activos ponderados por riesgo en el primer semestre de 2017, así como un incremento del nivel de capital, principalmente por emisión de nuevas acciones. Las entidades entienden que estas actuaciones “no afectarán a sus condiciones de financiación ni a los criterios de aprobación de créditos”.

Estados Unidos multa a Moodys con 864 millones por inflar las hipotecas basura.- «Moodys no cumplió con sus propios estándares de calificación crediticia y no cumplió su promesa de transparencia en el período previo a la Gran Recesión», afirmó en un comunicado el fiscal general adjunto de Estados Unidos La agencia de calificación Moodys ha acordado pagar una multa de 864 millones de dólares por su rol en la crisis de las hipotecas basura que estalló en 2008, según informó hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos. «Moodys no cumplió con sus propios estándares de calificación crediticia y no cumplió su promesa de transparencia en el período previo a la Gran Recesión», afirmó en un comunicado el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Bill Baer. La investigación del Departamento de Justicia que llevó a la multa anunciada hoy había demostrado que Moodys engañó a los inversores al inflar la calidad crediticia de las hipotecas durante los años previos al estallido de la burbuja financiera. La agencia utilizó un método diferente y más laxo para esas calificaciones que posteriormente publicó haber empleado. «Los inversores confiaron en que las calificaciones crediticias de Moodys fuesen objetivas e independientes, y naturalmente esperaban que Moodys siguiera sus propios métodos publicados”, dijo el fiscal Benjamin C. Mizer, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. Con el acuerdo alcanzado, Moodys reconoce esas prácticas irregulares. De los 864 millones de la multa, 437,5 irán al Departamento de Justicia y los 426,5 restantes a 18 estados y al Distrito de Columbia que tenían procesos abiertos contra Moodys o la intención de demandar a la calificadora. En 2015, Estados Unidos ya multó a la calificadora Standard & Poors (S&P) con 1.325 millones de dólares por inflar hipotecas basura, mientras que el año pasado hizo la propio con Godman Sachs, con la que alcanzó un acuerdo por 5.100 millones de dólares. La multa más alta fijada por el Gobierno de EE.UU. por la crisis de las hipotecas fue la que recibió en 2014 el Bank of America, de 16.500 millones de dólares, mientras que recientemente Deutsche Bank acordó el pago de 3.100 millones de dólares.

Entran en prisión los cinco directivos de Novagalicia condenados por apropiación indebida.- La Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión de cinco ejecutivos de Novagalicia que fueron condenados a dos años de prisión por administración desleal y apropiación indebida. Los directivos cobraron, conjuntamente, indemnizaciones por 18,9 millones y deberán devolver 10 millones, según el Supremo. Todos se subieron el sueldo tras pedir ayudas públicas para la caja. Son los primeros banqueros que entran en prisión en España por la crisis financiera, al margen de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que salió a las dos semanas. La Audiencia tuvo en cuenta que han devuelto menos de la mitad del dinero reclamado. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, rechazó ayer la suspensión de condena que habitualmente concede para las penas inferiores a dos años cuando no se tienen antecedentes penales. La razón de esta decisión es la especial gravedad de los hechos ya que la entidad —que se fusionó por decisión política, impulsada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo—, quebró produciendo un quebranto a los contribuyentes de 8.269 millones de euros y de 511 millones a los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos, según los datos del Tribunal de Cuentas. Abanca, propiedad del banco venezolano Banesco, se quedó con Novagalicia tras pagar 1.003 millones de euros en subasta pública. Los exdirectivos encarcelados son José Luis Pego, Oscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, acusados de cobro indebido de prejubilaciones millonarias. El expresidente Julio Fernández Gayoso, de 85 años de edad, y el abogado Ricardo Pradas fueron condenados a dos años cada uno como cooperadores necesarios. Gorriarán y Pradas fueron detenidos ayer por la mañana en Madrid, por lo que se daba por hecho, en fuentes judiciales, que habrían sido conducidos a Soto del Real. Los otros tres fueron detenidos en Vigo, donde mantienen su residencia, para ser conducidos al Centro Penitenciario de A Lama, en Pontevedra. Todos ellos procedían de Caixanova, con sede en Vigo. Quedó absuelto Javier García de Paredes, codirector de la caja fusionada procedente de Caixa Galicia. Sin devolver todo el dinero.En ambientes privados, los acusados han manifestado su temor a acabar en prisión. Sin embargo, según la sala de la Audiencia Nacional, no han demostrado gran arrepentimiento ya que han devuelto menos de la mitad de lo reclamado vía embargos o por devolución de efectivo. En la decisión de la Audiencia también ha pesado, según fuentes oficiales, que en el recurso al Tribunal Supremo, este afirmó que le parecía benévola la pena de dos años, ya que lo que hicieron los directivos fue más allá de meros “excesos y abusos”. Los contratos de alta dirección se modificaron en 2010 en un momento en que se había reclamado 1.162 millones al fondo público de rescate para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixa Nova y Caixa Galicia). El Supremo consideró “exigua” la pena, pero reconoció que no podía incrementarlas porque ninguna parte las cuestionó al alza. Fuentes judiciales comentan que en la Audiencia Nacional resultó extraño que la Fiscalía Anticorrupción rebajara de seis a tres años la petición de condena, sobre todo porque el escrito de acusación era contundente con graves acusaciones a los directivos. Ante esta situación, la Sala condenó a dos años, ya que siempre se suele imponer una pena menor a la reclamada por la Fiscalía. También se apunta desde medios judiciales que esta decisión, de gran impacto público, llega poco después de que el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, haya sido nombrado fiscal general del Estado en sustitución de Consuelo Madrigal. Maza está considerado de sensibilidad conservadora. En línea con la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Supremo estableció que los condenados hicieron suyas las cantidades millonarias “a través de un mecanismo que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración”. Los cuatro exdirectivos de la caja gallega fusionada Novagalicia ejecutaron, según el Supremo, “inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal” en el marco de sus competencias para asignarse indemnizaciones por prejubilación por 13,2 millones. Entre esos actos, el escrito del fiscal recuerda que Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada, con la entidad ya socorrida por el FROB, acordaron “movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial” modificar sus contratos para obtener “rentas vitalicias futuras en caso de producirse su previsible salida de la entidad” tras la fusión. Las cláusulas de los nuevos contratos fueron redactadas por el letrado Ricardo Pradas. Incluso hubo ocultación a la comisión de retribuciones de la caja y al consejo de estas maniobras. Un caso de impunidad y codicia, como en otras cajas, que llevó al desastre a la entidad. El País/Expansión/Reuters.(deInmediato)