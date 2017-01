Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Tras preguntas y señalamientos, J Balvin decidió aclarar unas cuantas cosas a través de su cuenta de Instagram.

“En la vida desde que no pases por encima de nadie se debe hacer lo que se quiere , sin máscaras , siendo REAL, mis cambios de look no son más que una muestra que busco mi felicidad y no la felicidad basada en la aceptación porque tarde o temprano hagas o no lo hagas a la final te van a criticar”, continuó: “yo vibro en el amor así que los comentarios de odio no pegan conmigo , las críticas destructivas menos , ser mejor personas ( aunque tengo miles de defectos ) y hacer buena música es la tarea y el medio es motivar a que ustedes donde quieran que estén hagan lo que les de la gana sin pasar por encima de nadie”.