Ene 17, 2017

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, José Antonio España, manifestó su rechazó a la presentación de la Memoria y Cuenta del presidente Nicolás Maduro, alegando que “Maduro no le cumplió ni al Delta ni a Venezuela”.

En ese sentido expresó que “Maduro no se atrevió a ir a la Asamblea Nacional, tiene miedo de ir al parlamento, a la casa del pueblo, a rendir su memoria y cuenta, a decir que fue lo que hizo y lo que no, no tiene logros que mostrar”.

A su vez España destacó que “El gobierno no tenía ni memoria ni balance que presentar, al Delta no le cumplió, porque continua el hambre, no funciona el Aeropuerto de Tucupita, no hay transporte, apenas habilitaron una lancha al día, las pandemias y enfermedades azotan a la población deltana, no se sabe nada de los Clap, ni quien se los agarra, ni a donde llegan. Venezuela y Delta Amacuro saben que Nicolás Maduro no les cumplió”.

Frente a la grave crisis económica y social que enfrenta el país, el parlamentario por el estado Delta Amacuro resaltó que “hoy la pobreza supera el 75% en Venezuela, el 10% de los venezolanos hurgan en la basura para tener con que palear el hambre, son personas que no tienen nada que comer y al final del día tienen que ir a la basura para comer aunque sea una vez”, al respecto señaló que el gobierno nacional debe tomar acciones urgentes para solventar esta situación.

De igual manera el dirigente de la tolda amarilla sentenció que “Maduro es el campeón de la inflación, de la escasez, de la inseguridad, la principal causa de que los muchachos se vayan de Venezuela es por el hampa que está desatada, que diariamente le quita la vida a los venezolanos, además la inflación se devora el bolívar y el dólar”.

Para finalizar se pronunció sobre el nuevo cono monetario, argumentando que “a pesar de la escasez y la crisis económica, a Maduro no se le ocurrió otra cosa que hacer el desastre que hizo con los billetes, hizo que todo el pueblo recogiera, gastara, depositara, soltara los billetes de 100 bolívares, parecía un juego de monopolio, lo que para Maduro es un juego, para los venezolanos es un calvario, un sufrimiento, fue terrible el mes de diciembre para Venezuela, y ahora no hay billetes de las otras denominaciones, el cono monetario no termina de funcionar, además se dice que para la frontera no habrá billetes, y Maduro sigue con políticas erráticas”.

