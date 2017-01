Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 17, 2017 7:21 pm

El diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, José Guerra aseguró que “detrás de estas casa de cambio hay un guiso donde están incorporados el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora”.

Guerra afirmó que Venezuela no tiene una ley de presupuestos aprobada, por lo que Todo endeudamiento en moneda extranjera contratada por Venezuela que no haya sido aprobada por la AN sera nula.

Asimismo, el parlamntario denunció que con “este Decreto es simplemente para profundizar un modelo, según el cual 7/10 personas entrarán en situación de pobreza”.

Por otra parte, indicó que hay estados a los que no se le han entregado el nuevo cono monetario. Por lo que exigió que cese la discriminación y se le entreguen los nuevos billetes a los estados fronterizos.