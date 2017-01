Publicado en: Curiosidades, Titulares

Ene 17, 2017 8:20 pm

El amor es algo lindo que llega cuando menos lo esperas, sin embargo, es posible que tu signo zodiacal ya tenga preparado interesante para ti, así que será mejor que te relajes y te tomes un tiempo para averiguar todo lo que tu corazón sentirá desde hoy y hasta que termine diciembre. Sorpresas, viajes, reencuentros y mucha pasión, es algo de lo que los astros planean en tu vida y relaciones amorosas durante el 2017, según tu signo zodiacal.

Aries

Al ser una mujer segura y con coraje, de una extraña manera te verás involucrada en una relación poco convincente. Sin embargo, no renuncies a la primera, pues será una persona que en el pasado ya te había llamado la atención y que conoces bastante. En recompensa a la confianza que deposites en esta relación, tendrás un amor que será difícil que alguien más pueda borrar o sacarte de la cabeza durante un largo tiempo.

Tauro

Tú ya estabas enamorada desde hace ya mucho tiempo; tú y tu expareja saben que se pertenecen el uno al otro y todo el orgullo del año anterior se volverá pasado cuando ambos vuelvan a darse una segunda oportunidad.

Géminis

Eres el tipo de mujer que pone su carrera por encima de todo en su vida. Has invertido tanto tiempo y emociones en ti misma que encontrar una pareja se ha vuelto un tema pendiente. De entrada, el chico que intente llegar a tu corazón tal vez no te llame la atención a la primera; sin embargo, no te dejará ir facilmente pues sabe cuanto vales. Es importante que confíes en que habrá quién te acompañe a llegar a lo alto de tu carrera y también de tu relación.

Cancer

Por ser alguien que valora a su familia de la misma manera que tu a la tuya, te verás enamorada de una persona que se interesará por ti y los que más quieres. Ese amor surgira de manera sencilla, pues rápidamente identificarás todo aquello que los hace tan compatible.

Leo

Por ser una chica líder por naturaleza, encontrarás a alguien que te rete de las mejores maneras y quien lleve las riendas en la relación. Y aunque al principio llegues a odiarlo y él a ti, pronto caerán en que no podrán vivir uno sin el otro.

Virgo

Te cruzarás con alguien que te haga dudar de todas aquellas verdades que pensaste haber confirmado después de analizar todas tus relaciones anteriores. Por naturaleza eres crítica y metódica, así que buscas el lado lógico de la situación, pero no contarás con que alguien entenderá tu pasado mejor de lo que tu misma lo puedas entender.

Libra

Eres el alma de toda fiesta a la que asistes por lo que es todo lo que estás imaginando; en el futuro tus ojos se clavarán en una persona que estará del otro lado de la fiesta, y desde ese momento no habrá nadie más, así que ¡haz lo tuyo, reina de la fiesta!

Escorpio

En ocasiones, tu inteligencia emocional suele ser un rasgo que otras personas pueden no apreciar, y mucho menos relacionarse. Sin embargo, pocos conocen que esta peculiaridad es algo que te hace única y diferente de los demás. Eres el signo más difícil de amar, pero cuando amas, todo en ti es total pasión y buenas intenciones; lo haces con fuerza y de la manera correcta.

Sagitario

Por ser una chica amante de la aventura y viajar por el mundo, es posible que conozcas en uno de esos viajes a la persona que te robe el sueño. Así de fácil como te enamoras de un lugar que no conocías antes, igual caerás rendida por ese chico que a pesar de ser extraños y haber crecido en lugares diferentes, encontrarán demasiadas cosas en común.

Capricornio

Terminarás saliendo con tu mejor amigo, y solo pensarás: “¿por qué no pasó antes?”.

Acuario

Aunque tu independencia suele ser un rasgo envidiable, conocerás a una persona que te hará no desear volver a estar soltera jamás. Con tu veloz estilo de vida te tocará conocer a este amor entre tu trabajo y pasatiempos favoritos. Es seguro que ambos estén en la misma sintonía en cuanto a carrera, metas y manera de ver la vida. Se motivarán el uno al otro para ambos alcanzar su mayor potencial como pareja.

Piscis

Por ser una chica altamente emocional y en contacto con sus sentimientos, parecerá que su historia es sacada de un libro de Nicholas Sparks. Será alguien a quien ves con frecuencia pero aún no logras ver con detalle. Una vez que pase, te preguntarás qué habías hecho todo este tiempo sola. Será una relación de envidia pero buscarás la privacidad y guardar ese amor solo para ambos.

Nota tomada de OkChichas