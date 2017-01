Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 17, 2017 3:44 pm

El presidente fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, se desmarcó de quienes pretenden crear focos de desestabilización a través de medios violentos y alejados de los caminos constitucionales. “Yo estaré en todas las luchas cívicas y democráticas. A mí que no me inviten para incendiar nada, para crear violencia o buscar muertos. No crean en aquellos que desde un teléfono en su casa llaman a salir a la calle a matarnos, y cuando les preguntan dónde están sus hijos, responden que están en el exterior estudiando, en esas personas no creo”, recalcó.

Nota de Prensa

Estas declaraciones las realizó el exgobernador zuliano durante un acto que se efectuó en el Teatro Baralt en donde acompañó a la alcaldesa de Maracaibo Eveling Trejo de Rosales, durante la entrega de 800 nuevas becas del programa de educación superior Jesús Enrique Lossada, un programa bandera que fue desarrollado durante la gestión de Manuel Rosales y gracias a la cual se brindó la oportunidad de estudios a más de 65 mil jóvenes, quienes pudieron completar sus estudios universitarios.

El líder nacional también se refirió a los acuerdos que deben llevarse a cabo a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y señaló que se mantiene como un convencido del diálogo y el encuentro en todos los aspectos de la sociedad y de la vida política.

“La Mesa de la Unidad Democrática y todos los partidos políticos tenemos un rol frente a la sociedad La MUD debe presentar propuestas factibles, viables y claras. Yo creo que ya es hora de decirle a la gente para dónde vamos y cuál es el rumbo que el país tiene”, puntualizó Rosales.

En sus palabras a los medios presentes el exmandatario regional explicó que: “Si yo fuese estridente o buscase que la galería me aplauda o que me coloquen en los primeros lugares de las redes (sociales) en media hora, yo digo aquí una cosa subida de tono, pero que termina siendo una mentira. O digo algo para que la gente se entusiasme y me aplauda, pero al mes saben que fue mentira y terminamos en la frustración del fracaso. Por eso creo que es hora de decirle a la gente la verdad”.

Con respecto al acto en el cual se encontraba sus palabras elogiaron lo “extraordinario que es que la Alcaldía de Maracaibo haga un esfuerzo para asumir parte de lo que es esta idea genial, que nació porque cuando yo iba a los barrios y urbanizaciones del Zulia a diferentes horas del día, y me encontraba a los muchachos viendo televisión o acostados y cuándo les preguntaba por qué no estaban estudiando, me decían que no conseguían cupos en las universidades públicas y que en las privadas no tenían dinero para pagar las matrículas. Sobre esta realidad, creamos el programa de becas Jesús Enrique Lossada”.

Como se recordará Manuel Rosales prometió el pasado jueves 13 de enero, ante más de 100 mil personas, iniciar “la gran campaña por la reconstrucción del país y del estado Zulia”. Desde allí envió un mensaje a todos los venezolanos al decir que “no hay que perder la fe, ni el optimismo o la esperanza. Esa es la ruta y el camino de hoy en adelante. Cada quien tome su bandera de lucha y salga a defender la democracia”.