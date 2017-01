Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 17, 2017 5:08 pm

El diputado Henry Ramos Allup señaló este martes que el presidente Nicolás Maduro no presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional porque iba a recibir una respuesta a su gestión de 2016.

“Maduro no vino ni vendrá porque no tiene buenas cuentas que rendir. Si hubiera venido aquí, se hubiera llevado un fiasco como el año pasado cuando sí vino, porque aquí sí se va a discutir, a deliberar sin agresividad, sin ánimos de tumbar a nadie pero con ánimos de ejercer nuestro mandato constitucional”, dijo el ex presidente del Parlamento.

Ramos Allup aseguró que Venezuela no ve en este Gobierno un aparato eficaz para manejar medianamente la cotidianidad.

“La opinión del país está 80-20 (en contra del Gobierno) por eso no quieren elecciones, el voto castigo funciona y lo saben, por eso todos estos artificios que comenzaron a prepararse antes de que esta asamblea tomara posesión”, declaró.

Agregó que el oficialismo no cree en la separación de poderes. “Cada vez que pierden algo, lo quieren neutralizar, como hicieron con la alcaldía Metropolitana y la gobernación de Miranda. ¿Esto es ser demócrata? ¿que las elecciones son válidas solo cuando uno las gana?. Vamos a luchar porque queremos elecciones”.

Señaló que los diputados de la minoría parlamentaria, digan lo que digan, no tiene la razón porque los hechos no se la dan.

“El diputado (Ricardo) Sanguino puede comerse los cables a ver si Maduro se lo lleva para ministro de cualquier cosa y (Haiman) el Troudi también se puede desmadrar para decir lo que sea y no van a tener razón, que la dan los hechos concretos, ¿por qué no aceptan de una buena vez las elecciones?”, preguntó.

Por último Ramos Allup propuso exhortar al Consejo Nacional Electoral a fijar inmediatamente fecha para elecciones regionales, propuesta que fue aprobada durante el debate.

“Clamamos para que el pueblo venezolano se exprese en elecciones de gobernadores y alcaldes”, sentenció.