Ene 17, 2017 1:43 pm

De acuerdo al balance de los coordinadores de zona, uno de los robos que conmocionó a los estudiantes fue el de la estatua de Udón Pérez en el liceo que lleva el mismo nombre, así como los robos de alimentos, computadoras y útiles escolares de escuelas en zona sur y oeste de Maracaibo y en el municipio Mara.

Por: Paulina Chirinos / La Verdad

Afirmó que las instituciones están tomadas por las bandas delictivas que acosan a los docentes y los estudiantes. “Tenemos información de los cuerpos de seguridad del estado que estuvimos revisando detalladamente y los datos indican que la mayoría de los sicarios que integran las bandas delictivas que azotan las escuelas y comunidades son niños entre 11 y 17 años”.

Próxima reunión

Se reunirán esta semana para conocer el impacto total de los robos en el estado e instó a las comunidades a cuidar los recintos educativos dentro de sus localidades ya que presumen que los vándalos pertenecen a sectores aledaños.

Acotó que la asistencia no fue masiva, aunque todas las escuelas del estado abrieron sus puertas. El programa alimentario no llegó a todas las instituciones, esto afecta a las familias que no tienen los recursos para dar desayuno y almuerzo a los infantes y aseguró que “con hambre no se aprende”. Así como mencionó la deserción de al menos mil 200 educadores que abandonaron sus cargos en el Zulia en el período escolar.

REPERCUSIÓN

Presumen que la situación económica del país tiene repercusiones en el hecho educativo, por lo que analizarán la situación y esperan reunirse con las autoridades de educación para debatir este año las alternativas y conseguir una salida a los diferentes problemas que afectan la calidad educativa de la región.