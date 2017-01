Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 17, 2017 10:15 am

El dirigente del partido Voluntad Popular en Carabobo, Salvatore Lucchese, respondió este martes a las acusaciones hechas por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, según las cuales la tolda política fundada por Leopoldo López era una organización terrorista fuera de la Constitución, asegurando que terrorista son aquellos que han arruinado la vida de 30 millones de venezolanos simplemente por imponer un modelo político fracasado.

Quien fue preso político del régimen de Nicolás Maduro, indicó que terrorista es aquel que busca dominar a la población a través de actos violentos con el mero propósito de causar miedo, descripción que se aplica, a su entender, perfectamente con la forma de ejercer el poder del régimen chavista.

“Terrorismo es montarle expedientes judiciales falsos a personas y encerrarlos por años sólo por el hecho de pensar diferente; terrorismo es tirarle la policía o el ejército a las manifestaciones pacíficas para que la gente tenga miedo de exigir sus derechos; terrorismo es armar a grupos irregulares, delictivos y violentos para atacar las marchas de civiles que exigen un cambio de régimen; terrorismo es amarrar la voluntad de venezolanos a una bolsa miserable de comida; terrorismo es tener a los empleados públicos amenazados para que no manifiesten libremente sus pensamientos; terrorismo es empeñarse en mantener un modelo político fracasado mientras 30 millones de personas ven sus vidas arruinarse día a día”.

Lucchese consideró también como terrorismo de Estado la creación de un Comando Antigolpe, el cual es –a su juicio- un mecanismo para atemorizar a la oposición, pues basta alguna acusación hecha por algún personaje del régimen, para que esta instancia acuse a cualquiera que le sea incómodo de estar conspirando para derrocar a Maduro.

“Para un gobierno que vive inventando golpes y conspiraciones en todas partes, el Comando Antigolpe viene a ser una instancia muy peligrosa, pues si observan a algún político, o a alguna organización política que le sea incómoda, entonces hacen una acusación sin fundamento y montan un expediente como ya hemos visto en los últimos días, donde incluso se siembran armas y granadas”.

El dirigente de la tolda naranja señaló que el partido Voluntad Popular desde sus comienzos ha sido incómodo al régimen porque se ha metido en el corazón de la gente, y ha ganado espacios populares en todo el país que antes eran dominados por el oficialismo, además de que la figura de Leopoldo López se ha propagado universalmente como sinónimo de la lucha y el sacrificio por la libertad y la democracia.

“Voluntad Popular es para el gobierno la piedra en el zapato por el hecho de que sus militantes son irreverentes y firmes en sus convicciones democráticas. Eso se ha demostrado desde la fundación de esta organización que cada día impregna los rincones más intrincados de nuestra geografía con el mensaje de la mejor Venezuela”.

También indicó que el gobierno no puede ver terrorismo en la oposición cuando ésta lo que está exigiendo es que la gente pueda manifestarse a través del voto, derecho que ha sido inculcado por quienes en otro tiempo se jactaban de vivir en una democracia plena por la cantidad de comicios que se realizaban año tras año.

“Nosotros lo que pedimos es que nos permitan votar, pues esa es nuestra única arma, además de la fe y nuestras convicciones democráticas. El pueblo quiere manifestarse para sacar del poder a quienes hoy nos someten a través del temor y la fuerza. No es posible que las comadres de ese Comando Antivoto que es el CNE, nos quite un derecho consagrado en la Constitución y nos quedemos tranquilos como si no pasase nada”.

Finalmente Lucchese hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional y a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática para que presionen ante el ente comicial las fechas para la realización de las elecciones regionales que han debido hacerse a finales del 2016.

“Nuevamente estamos en mora ante el clamor de la gente. Es tiempo de que asumamos el compromiso y que estemos a la altura de las circunstancias. El pueblo está muriendo de hambre o por el hampa y exige de sus líderes direcciones claras que nos permitan a todos salir de esta lamentable situación. Para eso es necesario que la Unidad abra sus espacios a mayores instancias de participación y haga una revisión profunda dentro de su estructura. Venezuela así lo exige”.

Nota de prensa.