Ene 17, 2017 12:08 pm

El presidente electo estadounidense Donald Trump quería elogiar a su hija a través de Twitter, pero accidentalmente envió su mensaje a otra Ivanka, reseña AP.

Trump retuiteó un mensaje de un usuario de Twitter que calificaba a su hija de ser “magnífica, una mujer de gran carácter y clase”.

Pero el usuario lo envió a otra Ivanka y Trump repitió el error: el mensaje fue dirigido a Ivanka Majic, una vecina de Brighton, en el sur de Inglaterra.

El tuit llamó rápidamente la atención, tuvo muchos retuits y favoritos durante la noche.

Majic, una empleada pública local, respondió a Trump, también a través de la red social: “Y usted es un hombre con enormes responsabilidades. Permítame sugerirle mayor cuidado en Twitter y más tiempo para aprender sobre el cambio climático”.

No es la primera vez que Majic es confundida con Ivanka Trump en las redes sociales y anteriormente alentaba a quienes la tuiteaban a votar por Hillary Clinton.

“Es bastante divertido porque recibo tanta atención, pero mi posición política no podría ser más distante de la de Donald Trump”, dijo en una entrevista con el canal de televisión británico ITV.

"@drgoodspine: @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de enero de 2017