Ene 17, 2017 9:06 pm

Aumentan en Twitter las especulaciones que señalan a que McDonald’s utilizará carros de lujo en Dubái para servir sus repartos a domicilio.

En efecto, la ola de rumores se desató tras la circulación en la red de una fotografía en la que se ve un Lamborghini blanco con la inscripción “McDelivery”.

Pese a que la cadena de comida rápida no ha realizado ninguna declaración oficial, un ejecutivo de atención al cliente indicó que se trataba de “un rumor infundado”.

Sin embargo, en octubre de 2014 la compañía puso en funcionamiento un Lamborghini y un Ferrari en Australia para atender a sus clientes más hambrientos.

McDonalds delivery in Dubai in this Lamborghini?! ???????????????? pic.twitter.com/b7Xssq7KR7

— WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) 17 de enero de 2017