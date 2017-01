Publicado en: Actualidad, Internacionales

El expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush, de 92 años, ha sido hospitalizado en Houston, aunque se encuentra “bien” y se espera que vuelva a casa en los próximos días, indicó a los medios de la zona la que fuera secretaria general de la Casa Banca durante su mandato.

Jean Becker dijo que el 41er presidente fue admitido recientemente en el Houston Methodist Hospital tras enfermar, reportaron el Houston Chronicle y la televisora KHOU-TV.

“Está allí. Está bien y está mejorando bastante” dijo Becker al Chronicle.

Becker no aclaró el motivo de la hospitalización de Bush. Se espera que pueda recibir el alta en un par de días, señalaron ambos medios.

Becker no respondió de inmediato a los correos electrónicos ni las llamadas telefónicas de The Associated Press a su oficina.

Bush, que fungió como presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, sufre una forma de Parkinson y se desplaza con una silla de ruedas o en un vehículo motorizado. Fue hospitalizado en Maine en 2015 por una fractura en una vértebra tras caerse en su casa de verano y el diciembre anterior fue hospitalizado en Houston durante aproximadamente una semana por problemas respiratorios.

El expresidente pasó la Navidad de 2012 en cuidados intensivos por una tos relacionada con bronquitis y otros problemas.

Pese a la su pérdida de movilidad, celebró su 90 cumpleaños con un salto en paracaídas con acompañante en Kennebunkport. El verano pasado lideró a un grupo de 40 veteranos heridos en una excursión de pesca al timón de su lancha, tres días después de celebrar su 92do cumpleaños.

Su oficina anunció este mes que Bush y su esposa, Barbara, no asistirían a la ceremonia de investidura de Donald Trump esta semana debido a la salud y a la avanzada edad del expresidente..