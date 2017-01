Ene 18, 2017 8:53 pm

El coordinador del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, aseguró que el diálogo en el país fracasó porque Maduro carece de palabra.

Así lo expresó este miércoles mediante su cuenta en Twitter en donde remarcó que “el político debe correspondencia entre lo que dice y lo que hace”.

En ese sentido, manifestó su rechazo al “comentario jocoso” de Nicolás -realizado hoy durante una rueda de prensa- respecto a la liberación del preso político Leopoldo López.

1.Cuando se habla de la libertad de un ser humano no hay lugar para un “comentario jocoso”.Eso habla de la bajeza del personaje

3. Uno es esclavo d lo q dice y amo d lo q calla.Por eso es q el diálogo fracasó. Porq ese personaje no tiene palabra.

4. @leopoldolopez debe ser liberado no porq liberaron a Lòpez Rivera sino porq es inocente.Porq no ha cometido delito.Es preso d conciencia

8.Chávez cometió delitos.Leopoldo no. No podemos pedirle magnanimidad a alguien como Maduro.Nunca la tendrá. No entiende de eso

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 19 de enero de 2017