Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 18, 2017 4:53 pm

Este miércoles el diputado al Consejo Legislativo de Miranda y militante de Voluntad Popular, Cipriano Heredia, aseguró que “el régimen ha suspendido de facto el derecho al sufragio en Venezuela”, al no convocar elecciones, estas declaraciones las ofreció durante el foro “Abandono del Cargo ¿Y ahora qué?”, realizado en la UCV.

Heredia aseguró que el Gobierno no está dispuesto a medirse ante el descontento popular y por esta razón aún no ha convocado elecciones de ningún tipo: “Este régimen ha suspendido de facto el derecho al sufragio en Venezuela, porque además de los obstáculos que le puso al referendo, además de impedir que la enmienda se consumara, no convocó elecciones regionales por su propia decisión, y por favor no caigamos en la trampa de repetir que aquí no hubo regional el año pasado porque la oposición no las promovió, no corresponde a la oposición promover unas elecciones regionales, tiene que haberlas por cronograma, tiene que haberlas porque los períodos se vencieron, yo soy diputado regional del estado Miranda y tengo mi período vencido desde diciembre”.

“El gobernador igual tiene vencido su período, ¿por qué no las hubo? Porque el Gobierno decidió que no se va a volver a contar mientras no gane una elección y quién sabe cuándo va a ser eso, porque estamos ante la crisis más grave de nuestra historia (…) en este contexto el Gobierno sabe que pierde el referendo, que pierde las regionales, las municipales y cuanta elección le pongan donde se cuente como oficialismo”, agregó.

En relación a la declaración de abandono del cargo hecha por la Asamblea Nacional el pasado 9 de enero, Heredia respaldó al Parlamento afirmando que se apeló al último recurso que se tenía con una naturaleza política de la decisión: “Entendamos que no estamos en una situación normal, entonces el corolario del año pasado, es que la Asamblea después de haber pasado por esta situación turbulenta de violación de las leyes y de que todo lo que ha propuesto el Gobierno lo ha impedido, se basó en los artículos 187, 222 y 232 para declarar el abandono del cargo”.

“Todos sabemos que un Presidente no se juzga sólo por sus actos, sino también por sus omisiones, entonces la responsabilidad deriva de la acción y de la omisión, concatenando esos tres artículos (arts. 187, 222 y 232) yo no tengo la menor duda de que el Parlamento podía determinar en diciembre la responsabilidad política de Nicolás Maduro ante la enorme crisis que estamos viviendo”, explicó el diputado, aseverando que Nicolás Maduro ya no es presidente constitucional de Venezuela: “Podemos decir con propiedad que operó la quinta causal de la falta absoluta del Presidente establecida en el artículo 233 y que en este momento constitucionalmente hablando Nicolás Maduro no es presidente de la República, el abandono del cargo no es ausencia física en derecho, en derecho el abandono tiene una connotación un poco más compleja, el abandono más que ausencia física es un tema de negligencia manifiesta, de incumplimiento de deberes”.

El diputado criticó que se intente alegar que el primer mandatario no es un funcionario público cuando ejerce funciones de Estado, “es el primer funcionario público de la República, La naturaleza del cargo de Presidente evidentemente es la de un funcionario público”, al tiempo que aclaró que la Asamblea debatió durante el mes de diciembre la posibilidad de un juicio político, pero que en la Constitución no existe tal figura: “Y yo quiero decirles que sí es verdad, con ese nombre y ese apellido no hay una figura del juicio político en la Constitución, no hay un juicio político como en Estados Unidos o en Brasil, pero sí es posible determinar la responsabilidad de cualquier funcionario público”.

Heredia hizo hincapié en que se cumplió con todos los parámetros para que la decisión surtiera efecto, por lo que se declaró la falta absoluta antes de entrar en el último bienio, lo cual obliga a elecciones y en consecuencia hizo un llamado a la AN a continuar con el proceso: “Lo primero que tenemos que hacer es exigirle a nuestra Asamblea que haga lo conducente, que el señor Tareck El Aissami se presente ante la Asamblea, que se juramente como presidente encargado por un lapso de 30 días, que exhorte al CNE a convocar elecciones, y que oficie a los organismos internacionales para que se enteren de la situación en que está el país, que es una suerte de interregno hasta que haya elecciones presidenciales”.

Asimismo, el dirigente de la tolda naranja exhortó a los venezolanos a movilizarse y reclamar sus derechos dispuesta a asumir, “aquí no pasa nada si la ciudadanía no está dispuesta a sumir su rol protagónico haciendo la presión ciudadana de calle para hacer valer nuestros derechos”, concluyó.

Nota de prensa