Ene 18, 2017 1:33 pm

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional acordó, que en las próximas horas un grupo de diputados se trasladarán al estado Carabobo, con el fin de constatar la situación del parlamentario Gilber Caro, quien se encuentra privado de su libertad ilegítimamente.

La presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, durante la instalación de la instancia parlamentaria, reiteró que el diputado Gilber Caro es víctima de los delitos de secuestro y privación ilegítima de libertad. Precisó que la próxima semana presentarán el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria.

La Diputada Solórzano seguirá al frente de la presidencia de la Comisión de Política Interior, por decisión unánime de la fracción parlamentaria de la unidad y como Vicepresidente fue designado el diputado por el Estado Falcón Luis Stefanelli.

“Esto es el reconocimiento a un trabajo arduo que realizamos el año pasado en la presidencia de esta comisión, donde atendimos 2 mil 835 denuncias de violación de Derechos Humanos, todas fueron debidamente tramitadas y atendidas”. Dijo complacida la diputada Solórzano

Indicó que hoy luego de la instalación de la Comisión se realizó la primera sesión con el derecho de palabra del Alcalde de Valera del Estado Trujillo José Karkom, quien denunó que los ciudadanos de este municipio están siendo víctimas de violación de sus Derechos Humanos, por la falta de recursos, por el acoso y persecución política que está siendo sometido el propio Burgomaestre.

“Hemos dado cuenta de más casos de Violación de Derechos Humanos en el marco de las OLP que ahora se hacen llamar OLP humanitarias. No sé, qué de humanitarias pueden tener, cuando fueron nuevamente al sector la Ensenada, que fue la primera denuncia que recibimos el año pasado en la Comisión, para terminar de derrumbar las casas que allí quedaban”.

Igualmente informó que este miércoles recibieron en el seno de la Comisión, una denuncia de un joven de 14 años, quien perdió su ojo derecho por una bala perdida en el marco de los procedimientos de la OLP. ” Estas denuncias las vamos atender la próxima semana con un derecho de palabra de los familiares en el seno de la Sub Comisión Especial de Derechos Humanos”.

Agregó que este año la Comisión cuenta con nuevos miembros, que reciben con beneplácito. El nuevo vicepresidente de la instancia parlamentaria el diputado por el Estado Falcón Luis Stefanelli. “Un hombre combativo que viene a ayudar la Comisión de Política Interior desde la vicepresidencia”.

Así mismo hoy fue juramentado como miembro de la Comisión el diputado Henry Ramos Allup y a la diputada Mariela Magallanes, quien se va a encargar de la nueva subcomisión que se va a encargar de la defensa de los derechos humanos económicos, para seguir atendiendo todas aquellas personas que son discriminadas en la distribución de alimentos.

Rechazó los anuncios que en materia de seguridad ciudadana realizó el presidente Nicolás Maduro, que es alarmante que no exista en el país una política seria de seguridad ciudadana. Deploró que el propio jefe de estado reconozca que las OLP no respetaban los derechos humanos, que si habrá investigación previa y que ahora las llamaran las OLP Humanitarias.

“Eso significa que antes no se hacía nada de esto, que las OLP eran operaciones de exterminio. Nosotros insistimos que no ha habido cambio, solo de nombre y que seguimos recibiendo denuncias de violación de derechos humanos en el marco de las OLP y que sus acciones son para acabar con la pobreza matando a la gente, porque no se está acabando con la delincuencia”.