Ene 18, 2017 9:52 am

El diputado Elías Matta condenó que el presidente Nicolás Maduro pretenda convertir el Decreto de Emergencia Económica en algo permanente, violando la Constitución Nacional.

Nota de Prensa

Durante el debate la sesión especial para tratar la solicitud del presidente Nicolás Maduro de extender 60 días más el decreto de Emergencia Económica, el diputado Elías Matta, manifestó que el gobierno con la excusa de la emergencia dicta leyes, hace presupuestos, crea partidas, interviene empresas, sin ningún control.

“El Decreto de Emergencia Económica tiene una sola prórroga de acuerdo a la Constitución. Lo que quiere decir que las 5 restantes que han aprobado a través del TSJ, son ilegales e inconstitucionales. Quieren convertir el Estado de Excepción, la emergencia en algo permanente”, expresó.

Manifestó que con este decreto iban a corregir la economía y lo que han logrado es empeorar la situación. “Tenemos una inflación de 847% al cierre de 2016, esto es demoledor. Esta es la inflación más alta del mundo y llevamos tres años con la inflación más alta. No hay dinero que alcance en esta economía destruida”.

Calificó de “un disparate el modelo económico que ha manejado el gobierno y presentó una lamina que refleja la inflación acumulada desde 1999 hasta el 2016 que muestra una cifra exorbitante de 98.899 %.

Recordó así mismo a través de las ilustraciones, el valor del dólar cuando el gobierno del Psuv asumió el poder en el año 1999, era de 0,576 bolívares fuerte, menos que un bolívar fuerte y ahora según el mercado paralelo el dólar se cotiza en 3.164 bolívares.

“Eso significa que la moneda nacional ha sido devaluada en 549.330 %. ¿Qué economía aguanta eso? Con una inflación como la que acabo de mostrar y una moneda tan devaluada. Esas dos variables acaban con cualquier país, eso es lo que ha hecho este modelo comunista, este socialismo del siglo XXI, por eso estamos en la obligación de sacarlos del gobierno”, subrayó el diputado.

Afirmó que este gobierno destruyó el país, la moneda y la capacidad de compra de los venezolanos, con su modelo fracasado. “Aún cuando la cesta petrolera estuviera en 200 dólares, igual habrían quebrado al país”. Sentenció Matta.

“La producción petrolera estaba en 2.000.654 mil barriles diarios en el 2015 y cerramos en 2.000.274 mil barriles diarios. Bajaron la producción petrolera, una caída de 380.000 barriles, eso a 35 dólares que fue el promedio, son 4.825 millones de dólares que dejó de recibir el país, por culpa de estos vagos, sinvergüenzas e irresponsables”.

Hablo de la reservas internacionales que cayeron en 5 mil 393 millones de dólares en un año, por lo que insistió que es un fracaso total el modelo económico y el decreto de Emergencia Económica que no logró nada, sino empeorar la crisis.

“Maduro no paso una materia, salió raspado y por eso no quiso venir a la Asamblea Nacional, salió corriendo a meterse al TSJ. Ninguna de estas cifras fue presentada al país. Por estas razones la gente está pasando hambre y anda buscando comida, hurgando en la basura. Este decreto de Emergencia Económica no podemos aprobarlo por inconstitucional y porque no sirvió para nada”, concluyó.

En la @AsambleaVE mostramos como el modelo socialista bajo la producción petrolera en 2016 #MaduroEsFracaso pic.twitter.com/pSYCZhCH73 — Elías Matta W. (@EliasMattaW) January 18, 2017

Así presentamos en @AsambleaVE las cifras de devaluación de la moneda de este modelo socialista. #MaduroEsFracaso pic.twitter.com/UegV0Hr1vu — Elías Matta W. (@EliasMattaW) January 18, 2017