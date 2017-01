Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 18, 2017 12:45 pm

Al instalar la nueva directiva de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, el diputado por el Táchira Juan Requesens, advirtió a Nicolás Maduro que si él y sus ministros no rinden cuentas ni responden a las exigencias de la gente “nos encontrarán en la calle de la mano con el pueblo, protestando para que se restablezcan los derechos y luchando por el cambio que el país reclama con urgencia”.

Requesens, quien asumió este miércoles 18 de enero la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social e Integral en la AN, anunció que el 1 de febrero presentarán la agenda legislativa, y algunas normativas que quedaron pendientes del año anterior.

Destacó que: “estamos frente a un gobierno que no quiere reconocer no solo a los diputados, sino tampoco la voluntad de millones de venezolanos que se manifestaron el 6 de diciembre de 2015 a favor de la AN, y hoy esta comisión tiene que convertirse en un impulso de los sectores sociales para la protesta. Saldremos de las instalaciones del parlamento y nos volcaremos a las calles para acompañar a nuestra gente en el reclamo de sus derechos”.

Dijo que los parlamentarios que integran la comisión acudirán ante Ministerios, Vicepresidencias, y demás instituciones, para protestar por los derechos de todas las personas.

Dentro de las leyes a tratar mencionó las vinculadas a la universalización del Seguro Social y el sistema de pensiones no contributivas, Ley del Ejercicio de la Profesión Docente, una ley de protección del género y contra el maltrato a la mujer, entre otras que permitan atender las necesidades de los distintos sectores.

detalló el trabajo que adelantarán desde esa nueva responsabilidad en todo cuanto les compete: mujer y protección del género, educación, deporte, salud, patrimonio, juventud, personas con discapacidad, y una propuesta que adelanta el diputado Arnoldo Benítez para darle más atención a las personas de la tercera edad.

Con respecto a la Ley del bono alimentario para pensionados y jubilados aprobada en el 2016, recordó que fue la única avalada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y Nicolás Maduro se ha negado a bajar los recursos para que las personas cobren este beneficio, sin embargo advirtió “aunque el gobierno ponga obstáculos, seguirán en debate y con la gente en la calle para salir a defenderla entre todos”.

Hizo un llamado desde la Comisión de Desarrollo Social que hoy preside, al resto de los diputados, al considerar que lo fundamental es que todos participen con el pueblo, y enfatizó que el Táchira cuenta con Juan Requesens, también ahora desde este nuevo espacio para conquistar sus derechos.

La comisión está integrada además por Gaby Arellano de Voluntad Popular, Bolivia Suárez por la Causa R, María Teresa Martínez por Avanzada Progresista, William Barrientos por Un Nuevo Tiempo, José Trujillo por Acción Democrática y Juan Carlos Velásquez, Dinorah Figuera, José Manuel Olivares, Miguel Pizarro, y Juan Requesens de Primero Justicia, y aún se desconocen los nombres de los diputados del PSUV que se incorporarán.