Publicado en: Opinión

Ene 18, 2017 6:32 pm

Como que si fuera poco el luto perenne que vive Venezuela producto de la criminalidad desatada en toda la geografía nacional, y que sólo en 2016, acabó con la vida de 28 mil personas víctimas de las violencia y de la impunidad en la que vivimos, ahora Nicolás Maduro en su desesperación y a sabiendas de que en los barrios y zonas populares el 90% de la gente no lo quiere por mentiroso. Como es su costumbre y accionar cobarde y violento, ha propuesto la creación de el “Sistema de Comisarías Políticas” en los barrios, que no es otra cosa que un “Sistema de Sapos Cooperantes”, para agudizar y someter aún más a un pueblo desvalido y en estado de indefensión, porque este gobierno le dio fuerza a bandas criminales y colectivos, bajo el nombre de Órganos de Liberación del Pueblo (OLP), y lo que hicieron fue acabar con la vida de cientos de inocentes, violentando sus derechos humanos, porque por quítame esta paja o por cualquier reclamo, eran blanco del desatino de estos grupos.

Aunado a esta insensatez o ensañamiento hacía los sectores populares y hacía la gente sencilla, humilde y de a pie, ha prometido además, 20 mil armas de alto calibre para los barrios, parece que no supiera que en los actuales momentos existen más de 18 mil bandas criminales operando en las barriadas de nuestro país. No obstante, con esta iniciativa descabellada, Maduro propicia una guerra en nuestras comunidades más humildes, porque no hay nada más peligroso que mono con hojilla y esto es precisamente lo que está haciendo, contribuyendo a aumentar el parque armamentístico de estas bandas criminales, que incluso utilizan armas de guerra y granada, que supuestamente sólo deberían estar en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Maduro quiere crear estado de pánico en las barriadas y sectores populares con la puesta en marcha del “Sistema de Sapos Cooperantes”, para obligar a la gente a callar frente a las atrocidades que cometen el gobierno y los grupos paramilitares y parapoliciales que hoy operan de la mano del Ejecutivo nacional. Pues bien, no crean ellos que por más que censuren a un pueblo y lo condenen prácticamente a casa por cárcel, se van a salir con la suya, porque más temprano que tarde y muy a disgusto de quienes hoy malamente ostentan el poder, aquí va a haber elecciones y será nuestro pueblo quien a fuerza de votos los saque como corcho de limonada de Miraflores. El Madurocabellismo, pretende blindarse con las bandas delictivas para someter a la población, pero como muy bien lo dijo Maduro en cadena nacional y que por cierto no sabía la traducción: “Let that is still quiet”, deje quieto lo que está quieto compañero, porque así como aquí Rondón es el pueblo el que a diario tiene que pelear por comida, por medicinas, por seguridad y es el que pide a gritos elecciones generales para salir de esta tragedia.

Nuestro pueblo lo que quiere es comida, medicinas, servicios de calidad, que pare la inseguridad que está acabando con el futuro de este país, no quiere armas ni sapos cooperantes para atormentarles la vida, pero el inepto y corrupto de Miraflores, como no pudo resolver ninguno de los graves problemas que nos afectan y que mantienen la crisis humanitaria, prefiere dárselas de malo y pactar con las bandas delictivas para silenciar la voz del descontento y del reclamo.

Nicolás Maduro te decimos que este bravo pueblo no te tiene miedo, y si eres tan valiente y tan sobrao como haces ver, rodeado de escoltas y de cientos de funcionarios militares, cuéntate en unas elecciones generales, para que veas la paliza por nocaut que vas a recibir por parte de nuestro pueblo. 2017, es el año del cambio y de las elecciones generales porque así lo demanda la voluntad de un pueblo que es mayoría.

